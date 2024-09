La clôture de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre et les dernières sorties des trois candidats ont été suivis de près par la presse nationale dont les titres évoquent également, hier, le début du silence électoral.

Sous le titre "c'est le silence électoral", le quotidien "El Moudjahid" écrit "fin de la campagne électoral après trois semaines de rude compétition" tout en revenant sur les principaux engagements et derniers discours des trois candidats promettant un avenir meilleur pour le pays.

Dans un article intitulé "les candidats abattent leurs dernières cartes", le quotidien "Horizons" revient dans le détail sur les derniers discours des trois candidats, dont le point commun consiste à appeler à une forte participation au scrutin.

Le quotidien "e-bourse" a titré, a son tour sa Une "Début du silence électoral" s'étalant sur les contenus des discours des trois candidats, tout en rappelant que le début du vote dans le sud algérien commence.

"El Watan", titre, pour sa part, "une campagne et des enseignements", tout en commentant que " la campagne électorale, qui a pris fin hier, a été marquée par une compétition saine et responsable entre les trois candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre 2024".

"La Nation" titre, pour sa part, à sa Une "les dés sont jetés..", tout en donnant la paroles à des experts qui ont considéré que "l'Algérie est en bonne voie grâce à ses jeunes élites". Ce même quotidien est revenu également sur le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger qui a débuté lundi, tout en annonçant "une affluence remarquable" des femmes algériennes de la communauté nationale qui ont tenu à participer à cette échéance électorale et à accomplir leur devoir civique. Pour le quotidien arabophone "Echaâb", "cette campagne électorale clôturée a démontré une transition sans précédent dans l'action politique". Ce quotidien est revenu également sur les derniers meetings des trois candidats à Alger où ils ont appelé à une forte participation le jour du scrutin. Pour le quotidien "El Badil", les candidats à la présidentielle ont travaillé dur pour transmettre leurs messages aux électeurs pour les persuader de sortir en force samedi prochain pour élire celui qu'ils jugent digne de diriger le pays.

Mise en place de toutes les dispositions pour permettre aux citoyens de voter dans les meilleures conditions à l'Est du pays

Les délégations de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ont terminé la mise en place de l'ensemble des dispositifs nécessaires pour permettre aux citoyens de voter dans les meilleures conditions à l'Est du pays lors de la présidentielle du 7 septembre, apprend-on mercredi auprès de nombre de délégués de l'ANIE. Dans la wilaya de Constantine, plus de 12.000 personnes ont été mobilisées pour l'encadrement des bureaux et centres de vote de ses douze communes et plusieurs sessions de formation sur l'accueil et l'accompagnement des citoyens durant l'opération électorale ont été organisées à leur intention.

A Batna, la délégation de wilaya de l'ANIE a achevé les préparatifs nécessaires pour permettre au corps électoral local composé de 673.152 inscrits d'exprimer ses voix à travers les 452 centres et 1.944 bureaux de vote encadrés par 38.000 agents.

Dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi, la liste des 9.634 encadreurs des bureaux et centres de vote a été arrêtée et toutes les dispositions relatives au matériel, aux documents électoraux, à la restauration et au transport des encadreurs ont été mises en place.

A Sétif, la délégation de wilaya de l'ANIE a parachevé la totalité des préparatifs liés à la tenue du scrutin avec notamment la mobilisation de 19.986 encadreurs ainsi que des moyens de transport nécessaires.

Le vote de la communauté nationale en Egypte se poursuit sous les projecteurs des médias

Le vote des membres de la communauté nationale établie en Egypte se poursuit, mercredi au niveau de deux bureaux de vote situés dans les gouvernorats du Caire et d'Alexandrie, et ce, dans le cadre de la Présidentielle du 7 septembre.

Le scrutin, qui avait débuté mardi, se poursuivra jusqu'à samedi prochain au niveau de deux bureaux de vote, le premier au siège de l'ambassade d'Algérie au Caire comptant 1.647 inscrits et le deuxième à l'hôtel Romance à Alexandrie avec 236 inscrits.

Cette échéance présidentielle a suscité un grand intérêt auprès des médias égyptiens ayant braqué la lumière sur l'importance de cet événement politique, et sur la réactivité positive des membres de la communauté. A ce propos, le journal "Al-Ahram" a suivi le déroulement de cette opération électorale, qui "est entrée en phase de silence électoral en prévision du scrutin de l'élection présidentielle, prévue samedi prochain, suite à la fin des campagnes électorales des candidats ayant duré 20 jours".

Pour sa part, le journal "Akhbar El-Yom" a évoqué le cadre juridique régissant le déroulement du scrutin, notamment la période de silence électoral "lors de laquelle il est interdit aux candidats d'exercer toute activité électorale".

Le journal a aussi souligné le déroulement de la campagne dans de "bonnes conditions sur les plans organisationnel et sécuritaire, sous la supervision de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a défini les règles concernant les discours et slogans de campagne".

Pour sa part, le quotidien égyptien "Youm7", a mis en avant les "bonnes " conditions réunies par l'ambassade d'Algérie au Caire, pour accueillir les électeurs en vue d'accomplir leur devoir électoral pour la présidentielle.

"Présidentielle en Algérie, qui sera le nouveau locataire du palais d'El-Mouradia ?", c'est le titre choisi par la quotidien arabophone "Almasry Alyoum", qui a consacré un dossier spécial à l'élection présidentielle, évoquant exhaustivement les axes majeurs des programmes électoraux des trois candidats en lice, tout en revenant également sur leurs biographies. Le quotidien s'est appuyé, dans son dossier spécial, sur les avis d'experts et d'analystes politiques algériens.

En outre, le journal Alwafd, qui suit le déroulement de l'opération électorale, a récemment publié un dossier consacré à cet évènement, dans lequel il a rapporté les points de vue de quelques députés algériens, mettant en avant l'importance de cette échéance, et les efforts déployés pour son succès, ainsi que les aspirations du Peuple algérien.

Selon le même média, le scrutin du 7 septembre, "se déroule dans un contexte où l'on s'attend à une participation meilleure qu'en 2019, compte tenu des tensions régionales et internationales, outre l'ambition de l'Algérie à réaliser un bond économique".

L'opération de vote des membres de la communauté nationale se poursuit en Afrique du Sud

L'opération de vote des membres de la communauté nationale établie en Afrique du Sud, se poursuit, mercredi au niveau du bureau de vote de l'Ambassade d'Algérie à Pretoria, pour l'élection présidentielle du 7 septembre. Dès 08h00, les membres de la communauté nationale établie en Afrique du Sud se sont rendus au bureau de vote à l'Ambassade d'Algérie à Pretoria.

L'ambassadeur Saad Maandi avait voté lors du premier jour du processus électoral, qui avait débuté lundi et qui se poursuivra jusqu'au 7 septembre 2024. Afin de mener à bien ce rendez-vous électoral majeur et d'accueillir les électeurs dans des conditions optimales, l'Ambassade d'Algérie à Pretoria avait mobilisé tous les moyens matériels et humains. A noter que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), se charge de l'encadrement du corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties en 22 commissions dans les pays arabes, 18 en France, 30 commissions dans le reste des pays européens, 21 dans les pays africains et 26 en Asie et en Amérique.

Mise en place d'un dispositif pour sécuriser les bureaux de vote (Protection civile)

La Direction générale de la Protection civile, a pris une série de mesures préventives et opérationnelles, afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle du 7 septembre, indique mercredi un communiqué de cette institution.

Après les salles et lieux publics ayant accueilli les meetings et rassemblements organisés durant la campagne électorale, "les services de la Protection civile ont pris une série de mesures préventives et opérationnelles, afin de sécuriser les bureaux de vote, en prévision de l'élection présidentielle, prévue samedi prochain", précise le communiqué.

Dans ce cadre, les services techniques de la Protection civile ont effectué des visites dans les bureaux de vote devant accueillir les électeurs, pour s'assurer de leur conformité aux normes de sécurité prévues par la loi, souligne la source.

En outre, "25009 agents dotés de tous les moyens d'intervention nécessaires, dont 802 ambulances et 761 camions d'incendie, seront mobilisés afin d'assurer la sécurité des électeurs au niveau des centres de vote".

Egalement, des moyens humains et matériels importants sont mobilisés pour accompagner les bureaux de vote itinérants dans les wilayas du sud et les zones éparses, ajoute le communiqué des services de la Protection civile.

Forte affluence de la communauté nationale établie en Tunisie sur les bureaux de vote

Le coordonnateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au niveau de la sixième région (Afrique), Nasreddine Sifi, a fait état d'une forte affluence des membres de la communauté nationale établie en Tunisie et dans plusieurs pays de la région qu'il supervise sur les bureaux de vote, depuis le début du scrutin pour la Présidentielle du 7 septembre.

Le vote se déroule dans une ambiance "très positive" où tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement de l'opération au niveau des 33 centres de vote de la 6e région qui compte un corps électoral estimé à près de 30.000 inscrits, dont 16.000 électeurs en République tunisienne, a déclaré M. Sifi, mercredi, à l'APS.

Selon l'intervenant, toutes les informations recueillies au niveau des centres de vote sont de "bonne augure", citant une participation "significative" en Tunisie et certains pays relevant de la 6e région, et ce grâce aux facilités accordées pour rapprocher les centres de vote des citoyens.

Tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés, en prévision de cette importante échéance électorale, à la faveur d'une coordination étroite entre les consulats et l'ANIE, ce qui a encouragé les citoyens à affluer vers les urnes, a-t-il poursuivi. A cet effet, M. Sifi a mis en avant "l'importance des campagnes de sensibilisation menées afin de conscientiser les citoyens de l'importance de participer au vote qui est à la fois un droit et un devoir témoignant de leur appartenance à la patrie". Il a rassuré, en outre, quant au respect rigoureux des orientations de l'ANIE visant à assurer la crédibilité et la transparence de cette élection, affirmant qu'aucun dépassement n'avait été enregistré.