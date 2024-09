Le programme de travail du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de septembre sera axé sur le renforcement de la confiance entre les pays et le respect du droit international, a déclaré mardi Samuel Zbogar de la Slovénie, pays qui assure la présidence tournante de l'organe de 15 membres pour le mois de septembre.

S'exprimant lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York, M. Zbogar a souligné les nombreux changements intervenus depuis que son pays a assumé la présidence du Conseil pour la première fois, il y a 25 ans.

"Mais une chose demeure inchangée : la responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales", a-t-il souligné.

Par conséquent, le principe central de la présidence slovène sera le besoin urgent de restaurer la volonté politique et de renforcer l'ordre mondial qui s'érode, a-t-il annoncé, ajoutant que cela se reflétera dans l'événement phare de la Slovénie : un débat ouvert le 25 septembre, qui sera présidé par le Premier ministre slovène, Robert Golob, et qui se concentrera sur la construction de la confiance et la réaffirmation de l'objectif et des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international.

M. Zbogar a exprimé l'espoir que les membres du Conseil, à l'issue du débat, adopteront une déclaration présidentielle réaffirmant les principes de la Charte des Nations Unies.

Il a souligné la nécessité sans précédent de rétablir la confiance pour assurer l'avenir, et l'importance du respect total et de l'application de la Charte des Nations Unies.

Un autre débat public, qui se tiendra le 9 septembre, portera sur l'importance d'un soutien unifié du Conseil de sécurité aux opérations de paix, ce qui offrira la possibilité de réfléchir à la fois à la manière de favoriser la confiance et de rallier le soutien en faveur de ces opérations et de leur avenir, a-t-il poursuivi.

Parmi les autres sujets à l'ordre du jour du Conseil en septembre figurent la situation à Ghaza et en Cisjordanie, en Syrie, au Yémen, au Soudan, en République démocratique du Congo et en Afghanistan, a énuméré M. Zbogar, ajoutant que la réunion sur l'Afghanistan, qui sera présidée par la ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, se concentrera sur la situation des femmes et des jeunes filles afghanes.

Il a également exprimé l'espoir qu'une prolongation du mandat de la Mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti soit adoptée avant la fin du mois de septembre.