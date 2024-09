Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 30 Palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les forces d'occupation ont poursuivi leurs campagnes d'arrestations en Cisjordanie à un rythme sans précédant, sur fond de poursuite de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien à Ghaza et de la dernière campagne militaire en Cisjordanie où 30 personnes, dont des enfants et d'anciens prisonniers, ont été arrêtées entre mardi soir et mercredi matin, souligne le communiqué.

Le nombre total d'arrestations depuis que l'entité sioniste a lancé sa dernière campagne militaire en Cisjordanie s'élève à plus de 180, tandis que l'opération militaire sioniste à Jénine, où le nombre définitif d'arrestations est impossible à déterminer, se poursuit, ajoute la même source.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, a dépassé les 10.400 en Cisjordanie et à El-Qods, précise également le communiqué.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.861 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.861 martyrs et 94.398 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 42 martyrs et 107 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa

Des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut, mercredi, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans la ville occupée d'El-Qods, sous la protection de la police d'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée, ont mené des marches provocatrices dans ses cours et effectué des rituels talmudiques , précise Wafa citant des témoins oculaires.

De son côté, la police d'occupation sioniste a transformé la vieille ville d'El-Qods en caserne militaire, a déployé des centaines d'éléments les positionnant à distance rapprochée, notamment devant les portes de la mosquée sainte et imposé des restrictions à l'entrée des fidèles palestiniens.

Troisième lieu saint de l'Islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la police sionistes.

Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité cultuelle de la ville sainte.

Ghaza: six Palestiniens tombés en martyrs dans un bombardement de l'armée sioniste

Six Palestiniens sont tombés en martyrs mercredi lorsque l'armée d'occupation sioniste a bombardé la zone des tours de Sheikh Zayed, au nord de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Selon des sources médicales, les six personnes sont tombées en martyres lorsque l'occupation a bombardé un rassemblement de citoyens dans les environs des tours Sheikh Zayed.

Par ailleurs, quatre Palestiniens ont été blessés à la suite d'un bombardement de l'armée sioniste ayant visé une habitation dans le quartier d'Al-Sahaba, à Ghaza, tandis que les forces d'occupation ont également fait exploser des bâtiments résidentiels dans le quartier de Zaytoun Junoon, à l'est de la ville, ajoute la même source.

Des véhicules militaires de l'occupant sioniste ont, en outre, ouvert le feu sur plusieurs maisons dans les quartiers de Tal al-Hawa et d'al-Zaytoun dans la ville de Ghaza, alors que des tirs de drones et des bombardements d'artillerie ont également été signalés.

Au centre de la bande de Ghaza, l'artillerie de l'entité sioniste a tiré des obus vers les zones nord du camp de Nuseirat et les zones orientales, à l'ouest des villes de Khan Younes et Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.819 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 94.291 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.