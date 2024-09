Le premier Forum urbain africain sur le développement durable des villes a officiellement ouvert à Addis-Abeba mercredi, pour discuter des moyens de relever les défis et les possibilités du développement urbain en Afrique, rapporte, l'agence de presse éthiopienne, ENA.

Le forum de trois jours, qui se tient sur le thème "Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique: Action 2063", réunit des responsables, des urbanistes, des décideurs, des universitaires et des dirigeants communautaires de toute l'Afrique et au-delà, en présence de hauts fonctionnaires de tout le continent.

A l'ouverture de cet événement novateur au musée historique Adwa Victory Memorial, le maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, citée par l'ENA, a souligné la nécessité de renforcer l'urbanisation "pour façonner le destin futur du continent".

La rencontre axera notamment sur l'exploration de stratégies de croissance urbaine durable, l'amélioration des infrastructures et de la qualité de vie dans les zones urbaines en expansion rapide.

Selon la même source, les principaux sujets qui seront abordés sont la résilience climatique, le logement abordable et les technologies des villes intelligentes, entre autres.

Convoquée par le Gouvernement éthiopien, en collaboration avec l'Union africaine (UA) et ONU-Habitat, entre autres, cette manifestation est destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation de la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée par ses citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale.

Le Forum urbain africain (African Cities Sustainability Forum), a été crée en 2022 par la Commission de l'UA et ses Etats membres. Ce rassemblement continentale qui promeut le développement durable dans les établissements humains africains, est aussi une plate-forme par laquelle les gouvernements collaborent pour renforcer les villes africaines, leur permettant de réaliser leur potentiel en tant que centres d'espoir, de croissance et de prospérité.