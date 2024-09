La capitale éthiopienne, Addis Abeba, abrite mercredi, une conférence des Nations-Unies sur la construction d'un avenir numérique durable et inclusif sur le plan environnemental en Afrique, pour discuter notamment du double défi de la numérisation et de la durabilité environnementale dans le continent.

Cette réunion est organisée par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le développement (CNUCED) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), sous un format hybride, en ligne et au Centre de conférences des Nations Unies, à Addis-Abeba, selon l'Agence de presse éthiopienne, ENA .

L'événement réunira différentes parties prenantes pour discuter des principales conclusions pour l'Afrique du rapport sur l'économie numérique 2024 de la CNUCED. Le rapport soulignera le besoin urgent de stratégies durables tout au long du cycle de vie de la numérisation.

Le rythme rapide et la portée croissante de la numérisation rendent de plus en plus importante la compréhension de la relation entre la numérisation et la durabilité environnementale, selon la CEA.

A cet effet, les participants exploreront les moyens de parvenir à la prospérité économique tout en préservant la planète et en favorisant l’équité intergénérationnelle.

Ils formuleront également des recommandations politiques concrètes et favoriseront les collaborations stratégiques pour relever le double défi de la numérisation et de la durabilité environnementale en Afrique.

Des responsables du gouvernement éthiopien, des diplomates, des fonctionnaires de l’ONU, des experts et d’autres parties prenantes prendront également part à cet événement.