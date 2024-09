Une première livraison de près de 100.000 doses de vaccins contre le mpox est attendue jeudi en République démocratique du Congo (RDC), pays le plus touché par l'épidémie, a annoncé mercredi le directeur général de l'agence de santé de l'Union africaine (Africa CDC).

Il s'agit de 99.100 doses envoyées par l'Union européenne qui arriveront jeudi à l'aéroport de Kinshasa, a déclaré Jean Kaseya à l'AFP.

Vaste pays d'Afrique centrale, la RDC a enregistré plus de 17.500 cas et 629 décès depuis le début de l'année, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Afrique, l'épidémie est désormais présente dans treize pays, dont le Burundi (796 cas), le Congo (162 cas) ou encore la République centrafricaine (45 cas), selon des chiffres de l'Africa CDC en date du 27 août.

La recrudescence du mpox sur le continent et l'apparition d'un nouveau variant (clade 1b) ont poussé l'OMS à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale.

Le 30 août, l'organisation avait indiqué qu'environ 230.000 doses du vaccin MVA-BN, produit par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, étaient "immédiatement disponibles pour être envoyées dans les régions touchées".

L'Espagne (500.000 doses), la France et l'Allemagne (100.000 doses) ont également promis d'envoyer des vaccins aux pays africains.

Le bureau de l'OMS en Afrique avait annoncé fin août la livraison de 10.000 doses de vaccins au Nigeria, qui était ainsi devenu le premier pays africain à recevoir - hors essais cliniques - des doses pour répondre à l'épidémie.

Ces vaccins de Bavarian Nordic avaient été donnés par les Etats-Unis.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.

Singapour: les mesures de lutte anti-mpox renforcées

Le ministère singapourien de la Santé a dévoilé mercredi une nouvelle batterie de mesures de détection, de traçage, d'isolement et de vaccination destinées à prévenir l'infection par le virus mpox de clade I.

"Les médecins et les établissements de santé doivent être vigilants dans la détection et le signalement des cas de mpox. Les contacts étroits d'un cas confirmé de clade I seront ainsi mis en quarantaine dans un établissement public désigné pendant 21 jours", a-t-il indiqué.

Ils y resteront isolés en attendant les résultats des tests. Tous les cas positifs continueront à être isolés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux.

"Le mpox (variole du singe) se transmet principalement par contact physique étroit et le port d'un masque n'est donc pas recommandé pour prévenir la maladie", a indiqué le ministère singapourien de la Santé.

Le gouvernement proposera par ailleurs le vaccin Jynneos aux professionnels de santé qui présentent le risque le plus élevé d'exposition à ce virus afin de leur offrir une protection supplémentaire. Toutefois, la vaccination de la population contre le mpox n'est pas recommandée à l'heure actuelle.

Singapour a mis en place des contrôles de température et des contrôles visuels dans les aéroports et aux points de contrôle maritimes pour les voyageurs et les membres d'équipage en provenance des zones touchées par le mpox.