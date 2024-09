L'Organisation mondiale de la santé (OMS), a publié, mardi, ses toutes premières orientations mondiales visant à réduire la pollution par les antibiotiques provenant de l'industrie manufacturière.

Selon l'agence sanitaire mondiale de l'ONU, l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens causée par la pollution antibiotique pourraient compromettre l'efficacité des antibiotiques à l'échelle mondiale, y compris les médicaments produits sur les sites de fabrication responsables de la pollution.

Ces nouvelles orientations sur la gestion des eaux usées et des déchets solides dans le cadre de la fabrication d'antibiotiques mettent en lumière ce problème important, mais négligé, à l'approche de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), prévue le 26 septembre.

Bien que les niveaux élevés de pollution par les antibiotiques soient largement documentés, la question n'est guère réglementée et les critères d'assurance qualité ne tiennent généralement pas compte des émissions dans l'environnement.

En outre, une fois distribués, les consommateurs manquent d'informations sur la manière de se débarrasser des antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés, par exemple lorsqu'ils sont périmés ou lorsqu'un traitement est terminé mais qu'il reste encore des antibiotiques.

"Les déchets pharmaceutiques issus de la fabrication des antibiotiques peuvent faciliter l'émergence de nouvelles bactéries résistantes aux médicaments, qui peuvent se propager à l'échelle mondiale et menacer notre santé", a alerté la Sous-Directrice générale de l'OMS par intérim, Yukiko Nakatani, chargée de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, soulignant que "la lutte contre la pollution liée à la production d'antibiotiques contribue à préserver l'efficacité de ces médicaments vitaux pour tous".

Selon la Directrice du département Environnement, changement climatique et santé de l'OMS, Maria Neira, la transparence permettra aux acheteurs, aux investisseurs et au grand public de prendre des décisions qui tiennent compte des efforts déployés par les fabricants pour lutter contre la pollution par les antibiotiques

Ces orientations définissent des objectifs fondés sur la santé humaine pour réduire le risque d'émergence et de propagation de la résistance aux antimicrobiens, ainsi que des objectifs visant à réduire les risques pour la vie aquatique causés par tous les antibiotiques destinés à l'homme, aux animaux ou aux plantes.

La résistance aux antimicrobiens est due en grande partie à l'utilisation abusive et excessive des antimicrobiens, mais en même temps, de nombreuses personnes n'ont pas accès aux médicaments antimicrobiens essentiels.

On parle de résistance aux antimicrobiens, lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites ne répondent plus aux médicaments, ce qui rend les gens plus malades et augmente le risque de propagation d'infections difficiles à traiter, de maladies et de décès.