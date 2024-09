Le wali de Mostaganem Ahmed Boudouh a insisté, mardi, sur la réception "dans les trois mois à venir", des deux unités du Groupe Saïdal, spécialisées dans la production de médicaments ophtalmologiques et vétérinaires, implantées dans la commune de Mazaghran.

Le premier responsable de l'Exécutif de Mostaganem a déclaré, lors de sa visite d'inspection du projet, qui accuse un retard de 9 mois dans la réalisation de sa 2ème tranche, qu'il travaillera "personnellement" au suivi de ce projet, ajoutant que l'entreprise chargée de la concrétisation de ces deux entités industrielles pourrait être mise en demeure, en cas de retard ou de défectuosité dans la livraison du projet en question.

Après avoir pris connaissance des contraintes auxquelles sont confrontées est confronté le processus de ces deux unités, ainsi que les questions d'ordre technique ayant été à l'origine du retard, M. Boudouh a donné des instructions pour le renforcement des chantiers et l' adoption du système 3x8 de travail, afin d'achever ce projet, lancé au mois de décembre dernier, et de le livrer dans les 3 mois à venir.

Il convient de rappeler que le groupe public Saïdal a retenu d'une assiette foncière de 12.000 mètres carrés située dans la commune de Mazaghran pour la réalisation de deux nouvelles usines spécialisées dans la production de médicaments ophtalmologiques et vétérinaires, pour une capacité annuelle respective de 11. millions et 5 millions d'unités.

Ce site de production, première du genre du groupe Saïdal à l'échelle de la région Ouest du pays, contribuera, dès son entrée en exploitation, à la création de pas moins de 120 postes de travail, au titre de la première phase et à plus de 300 postes dans une seconde phase, ainsi qu'à réduire la facture d'importation des produits pharmaceutiques et vétérinaires (gouttes, pommades et solutions de vaccin), en les produisant localement, avec la qualité et les normes mondialement reconnues, souligne- tonne.