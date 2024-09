Un projet d'aménagement d'un service d'hémodialyse dans des locaux non utilisés, situés dans la ville de Berrouaghia, à l'est de Médéa, a été lancé en chantier, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Le projet consiste en la récupération des locaux non exploités de la garde communale implantés dans la cité 1er Novembre, au centre-ville de Médéa, en vue d'aménager un service d'hémodialyse qui viendra renforcer, plus tard, l'infrastructure sanitaire réservée à la prise en charge des insuffisants rénaux issus de la daïra de Berrouaghia et d'ailleurs, a-t-on fait savoir.

Mise en œuvre à partir de 2021, la récupération de locaux qui étaient à l'abandon et non exploités à Médéa a permis l'aménagement d'un nombre "appréciable" de structures sanitaires au profit des communes qui enregistraient un déficit en la matière, a-t-on rappelé.

Ainsi, le secteur de la santé s'est vu doté, à la faveur de cette opération, d'une dizaine de polycliniques après des travaux d'aménagement qui ont ciblé des locaux qui sont restés non utilisés pendant de longues périodes, a-t-on noté.

La même source évoque le cas des projets de polycliniques concrétisés au bénéfice des habitants des localités de Benchicao, El-Haoudine, Bouskène, Sidi-Ziane, Boghar, Beni-Slimane, Zoubiria ou Draa-Smar et qui ont contribué, depuis, à améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens issus de ces localités.