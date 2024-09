Un total 1.676 consultations médicales générales et spécialisées ont été effectuées dans la wilaya de Constantine, dans le cadre d'un programme ciblant les zones rurales reculées, organisé à l'initiative de la direction de la Santé (DS) et qui vient d'être achevé, a-t-on appris mercredi auprès de la DS.

L'initiative, qui a concerné en particulier des personnes âgées, des personnes aux besoins spécifiques et des malades chroniques, a été menée dans 53 zones d'ombre réparties entre six communes de la wilaya, a indiqué, à l'APS, le chargé d'information et de communication à la direction de la Santé, Amir Aidoune, précisant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la seconde phase de la troisième édition des journées ouvertes pour la promotion de la santé dans les régions isolées et éparses.

Cette action a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins et de répondre aux besoins en la matière, des populations rurales, notamment celles résidant dans des zones dépourvues de structures sanitaires, a-t-il expliqué, soulignant que les activités médicales réalisées ont concerné différentes spécialités, dont la pédiatrie, la chirurgie dentaire, la médecine interne et la gynécologie obstétrique.

Les villages de Kherchafa et de Benkerfa, dans la commune d'El Khroub, les zones rurales de Lakhroufi, de Guerini et d'Ain Debab et la ferme Hassini dépendant de la commune de Zighoud Youcef, les hameaux d'El Melha, d'Oueldjat El Kadi, de Bab Terouche et d'Ain Terab dans la commune d'Ibn Ziad, et les villages de Boukebous, de Zehana, d'Ouled Mebarek et d'El Mehadi dans celle d'Ain Abid, figurent parmi les régions bénéficiaires des visites médicales au cours de cette édition, a-t-il poursuivi.

M. Aidoune a ajouté que des équipes pluridisciplinaires composées de médecins généralistes et spécialistes, et des agents paramédicaux, relevant de divers établissements de santé de proximité, ont été également mobilisées pour la vaccination des enfants, tandis que des médicaments ont été distribués à des personnes âgées.