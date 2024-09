Le gouvernement guinéen envisage de débloquer plus de 26 milliards de francs guinéens (plus de trois millions de dollars) pour venir en aide aux familles et ménages impactés par les dernières inondations à Conakry et dans d'autres villes du pays, a-t-on indiqué de source officielle.

Le bilan de ces inondations fait état de plusieurs morts dans la capitale, ainsi que des dégâts matériels importants, chiffrés en plusieurs millions de francs guinéens, selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires.

On dénombre également plus de 27.000 sinistrés à travers le pays, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, pendant ces jours de fortes pluies. Au total, plus de 5.000 ménages ont été touchés par les dégâts causés par les eaux de ruissellement.

Dans le secteur de l'agriculture, plus de 4.000 hectares de champs ont été impactés par les inondations, avec le risque de faire baisser la productivité agricole cette année dans les zones sinistrées. Celles-ci font face à des risques de sécurité alimentaire ainsi qu'à une précarité sanitaire.