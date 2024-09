Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi dans la commune d'Ain Naga (40 km à l'est de Biskra), ont indiqué les services de la Protection civile.

La collision entre un véhicule de tourisme et un camion s'est produite sur la route nationale (RN) n 83, entre Biskra et Khenchela, sur le territoire de la commune d'Ain Naga, près du lieu-dit El Menissef, selon la même source.

L'accident a causé la mort, sur place, de deux personnes (38 et 39 ans) et des blessures à cinq autres, âgées entre 1 et 38 ans, ont précisé les services de la Protection civile.

Les corps des victimes décédées ont été déposés à la morgue de l'Etablissement public de santé de proximité de Sidi-Okba, tandis que les blessés ont été évacués vers le service des urgences du même établissement, a-t-on ajouté.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Aïn Temouchent: un mort dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne a trouvé la mort dans un accident de la circulation, survenu dans la soirée de mardi dans la wilaya de Ain Temouchent, a-t-on appris, mercredi, de la direction locale de la Protection civile.

L'accident s'est produit au niveau de la route nationale 95 (RN95), plus précisément sur le tronçon reliant la ville de Hammam Bouhadjar (wilaya d'Ain Temouchent) et la wilaya de Sidi Bel Abbes, à la suite d'une collision entre un motocycle et un véhicule utilitaire, entraînant la mort du motard (55 ans) et causant des blessures au thorax au conducteur de la voiture, a-t-on fait savoir de même source.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de l'accident, a indiqué la Protection civile.

7 morts et 231 blessés en 24 heures (Protection civile)

Sept (7) personnes sont décédées et 231 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Biskra où deux personnes ont péri et cinq autres ont été blessées suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, survenue sur la RN 86, dans la commune d'Aïn Nagua, précise la même source.

Aussi, la Protection civile a enregistré le décès par noyade d'une personne âgée de 32 ans au niveau de la plage Targua (interdite à la baignade) dans la wilaya d'Aïn Témouchent et deux enfants âgés respectivement de 12 et 10 ans, noyés dans une mare d'eau au village Aïn Lahma, dans la commune de Babar, wilaya de Khenchela, indique la Protection civile, précisant avoir sauvé 274 personnes de noyade, dont 87 prises en charge sur les lieux et 29 autres évacuées vers les hôpitaux.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de plusieurs incendies et feux de foret à travers différentes régions du pays.