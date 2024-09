Dix arrêtés d’octroi de foncier industriel au niveau de la zone industrielle Bougrana, dans la commune de Chelghoum Laïd (Mila), ont été remis mardi aux porteurs de projets d’investissement en présence des autorités locales.

Ces arrêtés accordent aux bénéficiaires "le droit de concession susceptible d’être converti en cession de bien immobilier relevant du domaine privé de l’Etat au niveau de la zone industrielle Bougrana qui s’étend sur 247 hectares", selon les explications données à l’occasion par la responsable locale de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Sihem Berboucha.

Selon la responsable, les bénéficiaires de ces arrêtés ont présenté leurs demandes d’accès au foncier industriel pour concrétiser des projets dans divers domaines dont l’agroalimentaire, l’industrie chimique et les industries lourdes, sur une plateforme numérique sur laquelle 36 offres de terrains situés dans la zone industrielle de Bougrana ont été publiées.

Lors de ses discussions avec les investisseurs bénéficiaires de ce foncier industriel, le wali de Mila, Mustapha Koreich s’est engagé à les accompagner et à lever les écueils susceptibles d’entraver la concrétisation de leurs projets estimant qu’ils doivent en retour faire preuve de sérieux et entamer la réalisation de leurs unités productives "dans les plus proches délais possibles".