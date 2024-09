Les travaux de raccordement du lotissement social (auto-construction), dans la commune de Aïn Dzarit (Tiaret) aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, ont été lancés, récemment, a-t-on appris, mercredi, du directeur local de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la construction, Amar Medjbeur.

Le responsable local a indiqué que le projet destiné aux résidents (312 familles) de cette zone d’habitation, actuellement en voie de réalisation pour une enveloppe budgétaire de 32,3 millions de dinars du programme sectoriel de l’année en cours, portera sur le raccordement des foyers à ces deux réseaux et à l’élimination d’un réseau électrique de haut tension (HT) traversant ce quartier.

Les travaux confiés à plusieurs entreprises de réalisation, seront achevés dans un délai de 4 mois et seront suivis d’autres opérations devant cibler l’aménagement des trottoirs, le bitumage des rues et la réalisation d’un réseau d’éclairage public, avant de procéder au raccordent du même site aux réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, a-t-on fait savoir de même source.

Une enveloppe financière globale estimée à 192,7 millions de dinars est allouée pour la concrétisation de l’ensemble de ces opérations, a indiqué le responsable local.