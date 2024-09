Plus de 125.000 quintaux (qx) de céréales, toutes variétés confondues, ont été collectés au niveau des différents centres de stockage de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya de Mascara, a-t-on appris du directeur local des Services agricoles (DSA).

M. Mohamed Lamine Djebiri a précisé à l'APS que les professionnels de la filière céréale de la wilaya de Mascara ont livré, à ce jour, aux différentes unités de stockage de la CCLS, plus de 125.000 qx de produits céréaliers, dont 106.000 qx de blé dur, plus de 14.000 qx de blé tendre et 4.140 qx d'Orge.

La CCLS a réquisitionné, dans le cadre de la campagne moisson-battage, 12 points de collecte destinés à cette opération, d'une capacité cumulée de stockage estimée à 810.000 qx, a fait savoir le même responsable, faisant observer que la collecte se poursuit à "un rythme appréciable".

Il convient de signaler que la campagne labours-semailles a concerné, à ce jour, plus de 14.000 hectares sur une superficie globale ciblée de 15.500 hectares.

Par ailleurs, afin d'assurer les conditions de succès de cette opération, la DSA de cette collectivité locale de l'Ouest a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques, dont 231 moissonneuses-batteuses, 4.462 tracteurs et 3.122 camions pour le transport de la production.

La wilaya de Mascara a réalisé, durant la campagne moisson-battage de l'année écoulée (2023), une production de 100.000 qx de céréales, toutes variétés confondues, selon les données statistiques de la DSA, rappelle-t-on.