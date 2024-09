D'importants programmes de développement ont été lancés depuis début 2023 dans la wilaya d'Ain Defla en vue de raccorder 2.269 foyers au réseau d'électricité, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de l'énergie et des mines.

Plusieurs opérations ont été lancées ces deux dernières années dans le cadre de différents programmes de développement pour raccorder, au réseau d'électricité, 2.269 foyers à travers le territoire de la wilaya pour un montant global de plus de 809,7 millions DA, a indiqué à l'APS, le chef de service de l'électricité et du gaz à la même direction, Farid Belayeb.

Dans le cadre du programme des zones d'ombre, le chef de service a ajouté que 35 opérations ont été inscrites au profit de près de 1.438 foyers à travers 14 communes pour une enveloppe financière de près de 594,6 millions DA.

Il a fait savoir que sur les 35 opérations prévues, 30 ont été déjà mises en services permettant aux 518 foyers d'être alimentés en électricité, tandis que 5 autres opérations qui concernent 920 foyers, sont toujours en cours de réalisation.

Ainsi, 11 opérations ont été lancées dans le cadre de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour un montant de 195,5 millions DA et dans le but d'alimenter 667 foyers dans 9 communes, a-t-il affirmé, indiquant que 3 opérations sont mises en service et 8 sont en cours de réalisation.

En outre, 35 foyers ont bénéficié d'un raccordement au réseau électrique dans la localité d'El Djâadnia relevant de la commune d'Oued Djemâa, a-t-il ajouté, précisant que le projet a été financé par Sonatrach à hauteur de 19,66 millions DA.

Par ailleurs, 3 postes de transformation et une cabine mobile de haute tension (HT) d'une capacité de 60/30 KV ont été inscrits dans la wilaya pour améliorer ses services durant la période estivale en renforçant son infrastructure électrique, a-t-il affirmé.

Un poste a été déjà mis en service à Bir Ould Khlifa, un autre est en cours d'achèvement à Ain Torki, et le troisième est en cours de réalisation, pour alimenter le chef-lieu de wilaya, la commune Bourached et la zone industrielle de Bouzaher, tandis que la cabine mobile a été mise à El Attaf, a noté M. Belayeb.

Le même responsable a ajouté que le taux de raccordement au réseau de l'électricité au niveau de la wilaya a atteint 98,52 %.