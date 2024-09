La sélection algérienne de football se produira pour la première fois en match officiel à Oran, depuis 19 ans, en donnant la réplique, jeudi (20h00), à son homologue de la Guinée-équatoriale au stade Miloud-Hadefi, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025).

La dernière rencontre officielle livrée par les ''Verts'' dans la capitale de l’Ouest du pays remonte au 4 septembre 2005 face au Nigeria au stade Ahmed-Zabana dans le cadre des éliminatoires des éliminatoires jumelées de la CAN et du Mondial-2026.

A l'époque, l’équipe nationale, qui était déjà hors course dans les deux qualifications, s'était inclinée (5-2), sous la houlette de l’entraineur Meziane Ighil.

Depuis, il a fallu attendre 17 longues années pour voir le retour "d’El- Khadra" à Oran. C'était en 2022, avec trois matchs amicaux joués dans la nouvelle enceinte footballistique Hadefi Miloud face à la Guinée, le Nigeria et le Mali.

Il s'agit aussi de la première rencontre au cours de laquelle la sélection algérienne accueille son adversaire en dehors de la capitale, depuis l’arrivée de Vladimir Petkovic à la barre technique en remplacement de Djamel Belmadi. Les quatre matchs livrés à domicile sous la conduite du technicien bosnien, ont eu lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger). " Avec la Fédération algérienne de football, nous essayerons de jouer dans différentes régions et stades du pays, afin de donner l'occasion aux supporters algériens d’être proches de leur équipe. Il est important pour nous de faire tout cela lors de nos sorties, dans l’espoir de rendre le peuple algérien fier", a déclaré l'ancien sélectionneur de la Suisse à CAFonline.

Les coéquipiers du revenant Riyad Mahrez, qui retrouve le "Club Algérie" après une absence qui a duré sept mois, débarquent ce mercredi à Oran où ils effectueront une seule séance d’entrainement, le soir, avant d'en découdre avec la Guinée-équatoriale, dans un match qui se jouera sur un air de revanche.

En effet, les verts gardent un mauvais souvenir de cet adversaire, qui avait mis un terme à une belle série de 35 matchs sans défaite de l'équipe nationale lorsqu’il l’avait battu (1-0) lors de la CAN-2022 abritée par le Cameroun. Ce fut aussi le début d'une traversée du désert des camarades de Mandi, éliminés dès le premier tour de cette même épreuve, avant de concéder, deux mois après, un autre échec en ratant leur qualification au Mondial-2026.

Au début de cette année aussi, les Verts ont enchaîné un troisième revers de rang en sortant dès le premier tour de la CAN-2024 en Côte d’Ivoire, un échec de trop qui a sonné le glas à l'entraineur Djamel Belmadi.

"Le premier match contre la Guinée équatoriale est très important pour nous. Nous affronterons un concurrent qui a prouvé, lors de la dernière coupe d'Afrique des nations, que c'est une équipe de valeur, qui compte 6 ou 7 joueurs actifs dans des clubs européens du même niveau. C'est vrai que nous sommes favoris sur le papier pour remporter le match, mais il faut montrer que nous méritons de gagner", a déclaré le coach national au sujet des retrouvailles entre les deux sélections.

Outre l'Algérie et la Guinée-équatoriale, le groupe E comprend également le Libéria, qui accueillera les ''Verts'' le 10 septembre en cours à Monrovia et le Togo. Les deux premiers de la poule se qualifieront à la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Une première "spéciale" pour le défenseur Mohamed Farsi

La première convocation de Mohamed Farsi en sélection algérienne de football est "spéciale" pour le sociétaire de Colombus Crew (Canada), dans la mesure où elle aura lieu dans la ville natale de ses parents, à savoir Oran, qui abrite jeudi (20h00) au stade Miloud Hadefi, le match Algérie-Guinée équatoriale, dans le cadre de la 1ère journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025). Agé de 24 ans, Farsi est un arrière droit polyvalent. Il porte les couleurs du Columbus Crew, qu'il a rejoint en 2022, pour un contrat qui court jusqu'en décembre 2027 et avec lequel il vient de remporter la Major League Soccer (MLS) et la League Cup.

Farsi a déjà évolué en Algérie, lors de son passage en Ligue 1 Mobilis avec l'AS Aïn M'lila, durant la saison 2019/2020. Toutefois, le joueur âgé à ce moment-là de 20 ans, n’a pas eu l’opportunité de jouer la moindre minute, ce qui l'a poussé à retourner au Canada, après un séjour de six mois au sein de ce club de l'Est du pays. Quatre ans plus tard, il se retrouve en sélection algérienne, qui a tout le temps été son rêve, selon des déclarations à la presse qu'il a tenues, auparavant, lorsque son nom était cité dans les coulisses de l'équipe nationale sous l'ère de l'ex-entraineur, Djamel Belmadi.

"Tous les joueurs m'ont bien accueilli. Je me suis senti comme chez moi dès mon arrivée à Sidi Moussa. Mon objectif est de faire le maximum pour aider l'équipe à gagner et se qualifier pour les prochaines compétitions internationales’’, a déclaré Farsi, lors de la zone mixte organisée, mardi, avant le début de la deuxième séance d’entrainement des "Verts" dans le cadre de son stage, qui a commencé lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger). Et de poursuivre : "Nous avons entamé la préparation des deux premiers matchs des éliminatoires (contre la Guinée équatoriale et le Libéria) avec la ferme intention de les gagner. La Guinée équatoriale possède une bonne équipe, qui a fait une belle Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Concernant le Liberia, ça va être plus compliqué au vu des conditions difficiles qui vont entourer la partie en déplacement". Outre l'Algérie et la Guinée-équatoriale, le groupe E comprend également le Libéria, qui accueillera les ''Verts'' le 10 septembre en cours à Monrovia et le Togo. Les deux premiers de la poule se qualifieront à la phase finale de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

24 joueurs convoqués pour affronter le Togo et l'Algérie

L'entraineur de l'équipe nationale du Liberia Mario Marinica a retenu 24 joueurs et quatre réservistes en vue des deux premiers matchs des "Lone stars" contre le Togo et l'Algérie pour le compte des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, groupe E.

Le Liberia qui rêve d'une qualification à la phase finale de la CAN 2025 après une longue absence de 22 ans, entamera la campagne des qualifications face aux Eperviers du Togo le 6 septembre à 16h00 au stade de Kegue avant d'accueillir l'Algérie le 10 septembre à 17h00 à Monrovia. En prévision de cette double confrontations, l'équipe libérienne avait débuté le 18 aout dernier sa préparation avec l'organisation d'un stage qui a regroupé un effectif élargi composé de joueurs locaux.

Liste des 24 joueurs:

Gardiens de but : Tommy Songo (LSCR FC, LBR), Teddy Kollie (Watanga FC,LBR), Abdulai Koulibaly (Barrack Young FC, LBR)

Défenseurs : Sampson Dweth (FC Victoria Plzen, Rep Tchèque), Philip Tarnue (Watanga FC, LBR), Kemoh Kamara (Bea Mountain, LBR), Natus Swen (Watanga FC, LBR) , Musa Sesay (LPRC Oilers, LBR), Nelson Laomie (Enforcers FC, LBR), Sabastin Teclar (LISCR FC, LBR)

Milieux : Mohammed Sangaré (AC Bellizona, Suisse), Murphy Dorley (Slavia Prague, Rep Tchèque), Sheku Sheriff (LISCR FC, LBR), Nohan Kenneth (Hibernian FC, Ecosse), Abdulai Bility (Barrack Young FC, LBR), Lawrence Kumeh (Paynesville FC, LBR), Scleam Qulah

Attaquants : Chancy Freeman (Watanga FC, LBR), Divine Teah (Hammarby IF, Suède), Terry Sackor (LPRC Oilers, LBR), Peter Wilson (Jerv, Norvège), Emmanuel Ernest (FC Aarau, Suisse), Emmanuel Sieh (TS Galaxy FC, Afrique du Sud), William Gibson (Heaven Eleven Yekepa, LBR)

Réservistes: Sekou Bayoh, Ayetay Yangbe, Marvin Blapoh et Clément Zubah.