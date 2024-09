L’Algérie et la Guinée équatoriale s’affrontent ce soir (20 h) pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les Coéquipiers du Capitaine des Fennecs Riad Mahrez vont affronter la Guinée équatoriale ce soir au stade Miloud Hadefi.

Un match qui entre dans le cadre de la 1ème journée des qualifications pour la prochaine coupe d’afrique des nations prévues en Maroc 2025 la CAN-2025 (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc).

Les Fennecs preparent cette rencontre dans des bonnes conditions.

La sélection algérienne ralliera la ville d’Oran hier mercredi à bord d’un vol spécial en prévision de son match contre la Guinée Equatoriale prévu le 5 septembre au stade Miloud-Hadefi d’Oran (20h00).

Une fois sur place, les coéquipiers de Riyad Mahrez effectueront une séance d’entraînement de veille de match sur la pelouse du stade Miloud Hadefi.

Par ailleurs, le milieu de terrain de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, arrivé au stage blessé, a été examiné dans la soirée par le staff médical de l’équipe nationale, a-t-on ajouté.

‘’C’est toujours avec plaisir que je viens défendre les couleurs de mon pays.

La mission ne sera pas facile, mais on parie tout simplement sur les six points des deux rencontres afin de démarrer ces éliminatoires en fanfare.

On ne veut rien laisser au hasard’’, a déclaré le milieu récupérateur du Milan AC Smail Benaceur.

De son côté, l’autre le milieu offensif , Houssam Aouar , auteur d’un début de saison flamboyant sous les couleurs de son club Saoudien, Itihad Djeda, a déclaré qu’il misait sur l’esprit de groupe pour réussir ce nouveau challenge, ajoutant que les Verts ont bien analyser le jeu de l’adversaire guinéen afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Pour sa part, le gardien Okidja , s’est dit ‘’très heureux de revenir en équipe national pour aider ses coeuipier Guendouz et Monderea et Avouant la difficulté de la mission qui attend les Verts au cours de ces éliminatoires africaines, Farsi a poursuivi que le plus important est de bien préparer les deux prochains rendez-vous, insistant sur la nécessité ‘’de tout donner pour engranger le maximum de points et rendre fier le peuple’’.

les Verts montrer enfin un visage de conquérants lors d’une compétition qui aiguise l’appétit de tout le monde, même des pays, qui n’ont jamais « osé » parler de qualification à une phase finale de coupe d’Afrique des Nation ! Le football n’est plus ce qu’il était.

Il a beaucoup évolué sur tous les plans ayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, qui évolue actuellement avec les Young Boys, devrait le remplacer.

Hadjam a montré des performances solides lors des dernières semaines, notamment lors des barrages de la Ligue des champions contre la formation Turque de Galantiseray ces prestations confèrent à Hadjam un avantage notable, non seulement en termes de forme actuelle, mais aussi en matière de solidité défensive.Sous la direction de Petkovic, l’équipe nationale a connu quelques difficultés défensives, et l’intégration de Hadjam pourrait offrir un renfort précieux.

Sa capacité à défendre efficacement et ses performances impressionnantes récentes devraient renforcer la défense, qui a montré quelques failles ces derniers mois. En ce sens, la titularisation de Hadjam est attendue avec optimisme pour apporter une stabilité nécessaire à l’arrière-garde de l’équipe nationale.

Ainsi, malgré la déception de l’absence d’Aït-Nouri, l’équipe nationale peut compter sur deux autres elements pour maintenir une défense robuste en vue des prochaines échéances cruciales.Par ailleurs, un mois après l’annonce de sa blessure au ligament médial du genou par son club allemand, Mohamed-El-Amine Amoura est enfin prêt à revenir sur le terrain ce soir avec les Fennecs pour affronte l’équipe National de la Guinée équatoriale. Petkovic et son staff ne devraient pas perdre de vue cette évidence.

Ils devraient également prendre conscience que l’Algérie risque bel et bien de rater la qualification à l’issue des éliminatoires les plus abordables depuis la création de la coupe du monde. Ils sont déjà avertis. Mais cela suffira-t-il pour renverser la vapeur ou la table, c’est selon, chez un adversaire, qui compte tout mettre de son côté pour espérer croire à une qualification providentielle, même si le chemin est encore long ? Parmi le large public, qui suit de près l’équipe nationale, rares sont ceux qui pourraient s’aventurer avec un pronostic favorable aux Verts.

Par ailleurs la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor d'arbitres béninois pour diriger la rencontre qui opposera l’EN à son homologue de la Guinée Equatoriale, qui aura lieu aujourd’hui à 20h00, au stade Miloud-Hadefi d’Oran, pour le compte de la 1re journée du Groupe E des éliminatoires de la CAN-2025.

Le trio béninois sera conduit par Djindo Louis Houngnandande et sera assisté d'Eric Aymar Ulrich Ayimavo et Koudogbo Augustin Kougbemede. Le 4e arbitre du même pays est Issa Mouhamed.

F. Y.