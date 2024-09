La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé mercredi qu'elle organisera un examen de passage de grade dans la spécialité Kata les 1 et 2 novembre prochain au Dojo du Centre de regroupement et de préparation des élites nationales à Fouka (Alger-Ouest).

L'examen sera ouvert aux dames de plus de vingt ans et aux messieurs de plus de trente-cinq ans, disposant déjà de la ceinture noire et qui aspirent à décrocher la 1re, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e ou la 6e Dan. L'examen sera précédé d'un stage de formation, prévu le 31 octobre, également au Centre de regroupement et de préparation des élites nationales à Fouka, baptisé au nom des frères Mohamed et Abderrahmane Soukhane.