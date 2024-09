L'Algérie a appelé, lundi, à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, pour débattre des derniers développements en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza, à la lumière de l'escalade des raids des forces d'occupation sionistes en Cisjordanie, et la poursuite du génocide contre les populations de Ghaza, et ce en coordination avec la mission de l'Etat de Palestine auprès des Nation unies (New York).

Cette réunion programmée, avant la fin de semaine, par la présidence slovène du Conseil de sécurité, intervient alors que se poursuit la brutale campagne sécuritaire contre la Cisjordanie qui a couté la vie, depuis octobre dernier, à près de 700 civils, dont plus de 150 enfants, et endommagé les infrastructures avec des dégâts estimés à des millions de dollars USD, outre la poursuite des crimes des forces d'occupation à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Ghaza, portant, ainsi, le bilan des martyrs à près de 41.000 morts.

Cette réunion devra permettre aux membres du Conseil de sécurité onusien, de réaffirmer leur soutien à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, et de réitérer leur engagement à la solution à deux Etats, comme seule option pour parvenir à une paix juste et durable au Proche-Orient, ainsi que leur rejet de la politique des autorités d'occupation sionistes visant à saper tout espoir d'établissement d'un Etat palestinien et à ignorer les droits historiques du peuple palestinien.