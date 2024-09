Le ministère de la Communication a édité une publication spéciale sur le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) abrité à Alger, en vue de documenter cet "important" évènement historique dont les travaux se sont déroulés au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal (Alger) du 29 février au 2 mars dernier.

Editée par le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information (CNDPI), cette publication spéciale s'intitule "Le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), du 29 février au 2 mars 2024, vu par les médias, les experts et les personnalités".

Cette publication spéciale de 249 pages qui contient plusieurs photos, retrace cet évènement historique à travers les rapports, les reportages, les analyses et les interviews des différents médias.

L'allocution du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune prononcée à l'occasion du GECF est publiée dans cet ouvrage, divisé en huit (8) principaux volets contenant les analyses de 15 experts internationaux, 26 experts algériens et 10 experts arabes, outre les allocutions, les interventions et les déclarations des ministres de l'Energie des Etats membres du GECF et du SG du Forum. Le ministère vise, à travers cette publication, à documenter "un évènement important abrité dans notre pays", a affirmé le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, pour qui l'engagement du président de la République à assurer le succès de ce sommet a démontré, sur le double plan intérieur et extérieur, que le Sommet des grands défis dans l'histoire de l'énergie avait réussi, avec la reconnaissance du monde entier, en aboutissant à un consensus général des participants sur la cristallisation d'une stratégie future pour l'industrialisation, le développement et la commercialisation de cette matière vitale".

Le ministre a également souligné que l'évènement qui "a rassemblé les acteurs mondiaux du domaine autour de la même table, les a impressionné par les capacités diplomatiques de l'Algérie, a renforcé sa position et sa crédibilité énergétique, et a prouvé l'efficacité des efforts de M. le président de la République sur le plan international".

Et d'ajouter que "l'Algérie a réussi à réunir les partenaires énergétiques, exportateurs et importateurs de gaz, afin de rapprocher les points de vue et d'unifier les visions sur le développement des marchés gaziers, le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), étant devenu le premier sommet important ayant ouvert la voie à une nouvelle ère énergétique, en vue d'adopter une approche future pour le développement du marché du gaz et ayant permis au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de replacer la diplomatie énergétique au devant de la scène mondiale". Le ministre a estimé que la signature par les parties prenantes de la "Déclaration d'Alger" en tant que document pérenne qui trace une stratégie pour le développement du secteur du gaz pour les années à venir, constituait "une victoire éclatante de la diplomatie énergétique algérienne et un renforcement du rôle pivot de l'Algérie au Forum, en tant que membre fondateur".

En outre, le ministère a édité une autre publication intitulée "Le 7e Sommet des pays exportateurs de gaz en Algérie, l'esprit de l'anniversaire du 24 février 2024", qui retrace les principales étapes historiques du secteur de l'énergie en Algérie, d'autant que la tenue du Sommet du gaz en Algérie a coïncidé avec l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et le recouvrement de la souveraineté nationale sur le secteur de l'énergie, et sa libération de la domination et de l'exploitation étrangères.