Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine El-Mahdi Oualid a conduit la délégation algérienne participant aux travaux du Forum Indonésie-Afrique, qui se tient du 1er au 3 septembre à Bali (Indonésie), indique, lundi, un communiqué du ministère.

Ce Forum, dont l'ouverture a été présidée par le Président indonésien, constitue une plateforme stratégique dédiée au renforcement du partenariat et de la coopération entre les pays d'Afrique et l'Indonésie, en vue d'approfondir les relations économiques, politiques et culturelles entre les deux parties, avec la participation de nombre de présidents et dirigeants africains, note le communiqué.

A l'entame de son allocution, M. El-Mahdi Oualid a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et exprimé le soutien total de l'Algérie aux objectifs du Forum qui tend à créer de nouveaux partenariats bénéfiques au mieux de l'intérêt des peuples d'Afrique et d'Indonésie, ajoute le ministère.

De ce fait, le ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de renforcer l'intégration économique en Afrique à travers des projets stratégiques visant à améliorer l'interconnexion entre les pays du continent, selon la même source .

En outre, ces projets englobent la route transsaharienne, reliant l'Afrique du Nord au Sud via l'Algérie, ainsi que le réseau de fibres optiques s'étendant à travers le grand Sahara pour accélérer la transformation numérique sur le continent.

Il a également souligné l'importance du projet du gazoduc algéro-nigérian qui vise à renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie entre les pays africains.

Le ministre a en outre relevé que l'Afrique a doit passer d'une économie largement dépendante des ressources naturelles, à une économie basée sur la connaissance et l'innovation.

Pour ce faire, le même responsable a appelé à adopter des politiques soutenant les compétence et encourageant l'innovation dans différents secteurs, d'autant plus que l'Algérie, à travers la Conférence africaine des startups, compte concrétiser une vision africaine complémentaire, à même de soutenir les jeunes innovants et les amener à développer leurs projets à l'intérieur du continent africain, indique le ministère.

Mettant en avant la profondeur des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Indonésie, M. El-Mahdi Oualid a fait savoir que le volume de l'échange commercial entre les deux pays a dépassé un milliard de dollars pour la première fois en 2022, relevant que les deux gouvernements sont convenus de renforcer ce partenariat, à travers la signature de nouveaux accords dans les domaines de l'énergie, des technologies et de l'infrastructure. L'Indonésie a reconnu depuis toujours l'importance de l'Afrique en tant que région stratégique, a-t-il soutenu, rappelant la Conférence de Bandung de 1955 qui a été le point de départ pour le renforcement de la coopération entre les pays asiatiques et africains.

M. El-Mahdi Oualid a souligné la nécessité de s'inspirer de la conférence Bandung et de renforcer la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique pour parvenir à un monde plus juste et équilibré, relevant l'importance de maintenir la solidarité avec les peuples qui luttent encore pour leur droit à l'autodétermination, à leur tête le peuple sahraoui.

"Il y a encore un peuple qui aspire à la liberté en Afrique: c'est le peuple du Sahara occidental, dont la souffrance nous interpelle que la quête d'indépendance et d'autodétermination n'est pas encore achevée. De même, nous ne pouvons ignorer la souffrance du peuple palestinien, qui cherche à mettre fin à l'une des pires génocides de l'histoire moderne à Ghaza", a-t-il dit.

Le ministre a également rappelé les positions historiques de l'Indonésie à travers la Conférence de Bandung et sa contribution à l'indépendance des peuples et à la consécration du droit à l'autodétermination. Cette vision ne sera complète que lorsque ce droit sera garanti au peuple sahraoui, ainsi qu'au peuple palestinien qui lutte pour sa liberté face à la guerre d'extermination à Ghaza depuis presque une année, selon le communiqué.

En marge de la conférence, le ministre s'est entretenu avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, avec laquelle il a évoqué plusieurs dossiers d'actualité au plan international, ainsi que les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays. M. El-Mahdi Oualid a en outre rencontré le ministre du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, avec lequel il a examiné les différentes perspectives de coopération entre l'Algérie et l'Indonésie, a conclu la même source.