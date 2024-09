Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, mardi à Pékin (Chine), à la 9e session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Sénégal, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion "a été consacrée à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'agenda de partenariat sino-africain, en particulier les différentes activités de coopération et les programmes d'échanges convenus dans différents domaines économique, social, scientifique et culturel", précise le communiqué.

Selon la même source, cette réunion a également permis "d'examiner les projets des recommandations issues du Sommet sino-africain prévu les 5 et 6 septembre, en particulier le projet de la déclaration commune et le projet du programme exécutif couvrant la période de 2025 à 2027".

En marge de cette réunion, M. Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues africains, notamment les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de la Mauritanie, de la Libye, du Kenya, de l'Ouganda, de la République du Congo, du Nigeria, du Bénin, de la Tanzanie, de Djibouti, de la Somalie, et de la République centrafricaine. Ces "rencontres s'inscrivent dans le cadre du dialogue régulier et de la coordination sur les questions et les sujets d'intérêt commun", conclut le communiqué du ministère.