La capacité cumulée installée en matière de kits solaires photovoltaïques dans les zones isolées a été doublée depuis 2019, atteignant 23,06 MW à la fin 2023 contre 11,26 MW en 2019, selon le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).

Cette capacité en matière de kits solaires photovoltaïques (PV) dans les zones isolées représente désormais près de la moitié (48,2%) de la capacité totale des installations d'énergie renouvelable (EnR) hors réseau, indique le CEREFE dans son 4ème bilan des réalisations dans le domaine des énergies renouvelables, dont l'APS a obtenu une copie.

Les installations réalisées dans le cadre de programmes et projets relevant du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement des territoires représente 49,3% du

total des kits installés, avec 6.689 kits PV, soit une capacité installée de 11,37 MWc, suivies par celles relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec une capacité de 3,44 MWc (15%) et du ministère de la Poste et des Télécommunications avec une capacité cumulée de 1,89 MWc, soit une part de 8%.

La capacité des nouvelles installations réalisées en 2023 est estimée à 3,73 MW, soit une croissance de 19,3% par rapport à celle cumulée à fin 2022 (19,33 MW), fait savoir la même source.

Le nombre des kits solaires PV dans les zones isolées installés par l'ensemble des secteurs jusqu'à la fin décembre 2023, est de 12.382 kits PV, soit 1.098 kits PV additionnels installés en 2023 et 6.568 kits PV additionnels installés depuis fin 2019.

Concernant les systèmes solaires PV pour écoles primaires, la capacité cumulée réalisée dans le cadre du programme de solarisation des écoles est de 8,63 MW, soit 1.163 écoles solarisées.

Eclairage public solaire: hausse de 447 %

Par ailleurs, la capacité installée d'éclairage public solaire durant la période 2020-2023 s'élève à 14,4 MW, soit une augmentation de +447,7% par rapport à celle cumulée à fin 2019 (3,22 MW).

"Depuis 2020, un progrès très considérable a été observé en matière de réalisation des projets d'éclairage public solaire. En effet, cette dynamique a été impulsée par l'exécution des instructions de Monsieur le président de la République lors du Conseil des ministres du 8 Mars 2020 relatives à la généralisation de l'utilisation de l'éclairage public solaire à travers le territoire national", indique le CEREFE.

Ainsi, a fin 2023, la capacité cumulée installée des systèmes d'éclairage public solaire avoisine les 17,62 MW, ce qui représente 36,8% des installations en EnR hors réseau et 3,7% de la capacité totale des EnR hors hydroélectricité, selon la même source.

Concernant les systèmes de pompage solaire, la capacité cumulée installée jusqu'à fin 2023 évaluée à 1,17 MW, représente environ 2,4% des installations solaires hors réseau. Le secteur de l'Agriculture et du Développement rural détient presque la totalité (99,7%) des systèmes de pompage solaire réalisés.

S'agissant du mini-réseau hybride PV/Diesel, à fin 2023, la capacité cumulée installée, représentant 4,1% des installations EnR hors réseau, est évaluée à 1,95 MW, soit une croissance de +29,34% par rapport à celle cumulée à fin 2022 (1,5 MW).

Plus globalement, la capacité cumulée des toutes les installations hors réseau (Off-grid) s'élève à 47,85 MW à fin 2023, soit une croissance de +25,2% par rapport à celle cumulée jusqu'à fin 2022.