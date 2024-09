Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a lancé deux projets numériques pour faire connaître aux jeunes l'histoire de la Révolution, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la glorieuse Guerre de libération nationale, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Lors de cette occasion qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de représentants d'organismes nationaux, il a été procédé à la présentation d'un projet de musée numérique mobile exposant de manière interactive les événements et les symboles de la Révolution du 1er Novembre 1954, à travers l'exploitation des technologies de pointe dans les expositions muséales.

Une application sur l'histoire de la Guerre de libération nationale, dont le lancement officiel est prévu novembre prochain, a été présentée également, laquelle, destinée aux jeunes, vise à documenter les batailles et les événements de la Révolution du 1er Novembre 1954, à travers l'utilisation des technologies modernes par les jeunes algériens spécialisés dans la conception et la programmation des jeux électroniques, avec innovation et professionnalisme.

Ces deux projets sont supervisés par "des spécialistes en histoire et en communication numérique auprès du Centre national d'études et de recherche sur la Résistance populaire, le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, ainsi que du Musée national du Moudjahid, en vue d'accompagner, d'un point de vue historique, les start-up dans la réalisation desdits projets au profit du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit", selon la même source.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé que lesdits projets s'inscrivaient dans le cadre de "l'accompagnement et du soutien aux start-up pour réaliser leurs projets au service de la Mémoire nationale, ainsi que l'exploitation de la numérisation, des technologies modernes et l'intelligence artificielle visant à transmettre le message historique aux jeunes et aux générations montantes".