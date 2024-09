Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.819 martyrs et 94.291 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 33 martyrs et 67 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se retrouvaient encore sous les déclins et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Cisjordanie occupée : au moins 22 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de lundi à mardi, au moins 22 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats pertinents de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été effectuées dans les gouvernorats d'El Khalil, Qalqilya, Beit Lehm, Tulkarem et El-Qods, souligne le communiqué des deux organisations palestiniennes.

Le nombre total d'arrestations depuis que l'entité sioniste a lancé sa dernière campagne militaire en Cisjordanie s'élève à plus de 150, sur fond de poursuite de l'opération militaire sioniste à Jénine et l'impossibilité de connaître le nombre définitif d 'arrestations dans ce gouvernorat, ajoute la même source.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, a dépassé les 10.400 en Cisjordanie et à El-Qods, précise également le communiqué.

Agression sioniste : l'ampleur des destructions est immense à Ghaza (responsable onusien)

Le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a fait état d'une situation "catastrophique" dans la bande de Ghaza soulignant que l'ampleur des destructions "est immense" dans l'enclave palestinienne, ravagée par près de onze mois d'agression sioniste sauvage.

"Aujourd'hui, je suis retourné à Ghaza et j'ai pu constater de mes propres yeux l'impact catastrophique" de l'agression sioniste, a déclaré lundi M. Wennesland dans un communiqué.

Et de souligner: "L'ampleur des destructions est immense, les besoins humanitaires sont colossaux et considérables et les civils continuent de faire les frais de ce conflit".

Le responsable onusien a, en outre, précisé avoir rencontré lors de sa visite à Ghaza plusieurs directeurs d'agences onusiennes et travailleurs humanitaires qui "travaillent sans relâche dans des conditions extrêmement difficiles".

Il a aussi fait savoir qu'il s'était rendu dans un centre de vaccination contre la polio et souligné que la réapparition de cette maladie chez les enfants "constitue une nouvelle menace pour les enfants de Ghaza", en plus de nombreuses épidémie apparues dans l'enclave assiégée dans la foulée de l'agression sioniste génocidaire qui y sévit depuis le 7 octobre 2023.

Le bilan de l'agression sioniste depuis le 7 octobre dernier contre la bande de Ghaza s'est alourdi lundi à 40.786 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 94.224 blessés, alors que le nombre de disparus est évalué à plusieurs milliers par les autorités sanitaires palestiniennes, rappelle t-on.

L'agression sioniste a également entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent dans le territoire palestinien.

Des dizaines de colons prennent d'assaut la mosquée Al-Aqsa

Des dizaines de colons, protégés par les forces de l'occupation sioniste, ont pris d'assaut mardi matin la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'El-Qods, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Wafa qui cite des témoins, a déclaré que des dizaines de colons avaient effectué des actes de provocation sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et accompli des rituels talmudiques dans ses cours.

La même source a ajouté que la police d'occupation a renforcé ses mesures militaires dans la vieille ville d'El-Qods, déployé ses membres aux portes de la mosquée Al-Aqsa, et imposé des restrictions à l'entrée des fidèles.

Troisième lieu saint de l'Islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et agents de la police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité cultuelle de la ville sainte.

Le Comité exécutif de l'OLP réaffirme sa priorité à lutter contre l'occupation sioniste

Le Comité exécutif (CE) de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a réaffirmé lundi lors d'une réunion tenue à Ramallah sa priorité de faire face à l'occupation sioniste ainsi qu'au génocide et au nettoyage ethnique en cours contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, rapporte l'agence Wafa.

Le CE de l'OLP, qui a souligné la nécessité de ''renforcer l'unité nationale'', a condamné l'escalade des agressions, des incursions et des blocus sionistes en Cisjordanie, y compris à Al Qods occupé, dans le cadre d'une campagne sioniste plus vaste qui s'intègre au génocide en cours dans la bande de Ghza. Il a estimé que ces agressions visent ''à terroriser la population palestinienne, et à nier ses droits nationaux légitimes, notamment le droit à un Etat indépendant et le droit au retour des réfugiés''.

Dénonçant les tentatives délibérées des sionistes de déplacer le peuple palestinien, et d'imposer une réalité de nettoyage ethnique sur son territoire usurpé, le Comité exécutif de l'OLP estime que de tels projets seront contrecarrés par la résilience, l'unité et la détermination du peuple palestinien à rester sur sa terre et dans sa résistance unifiée contre l'occupation''sioniste.

''Le peuple palestinien va inévitablement vaincre les tentatives visant à saper sa cause nationale et les plans de déplacement, à la fois à Ghaza et en Cisjordanie, y compris à Al Qods occupée'', ajoute Wafa, selon laquelle le CE de l' L'OLP a ''décidé de se mobiliser sur tous les fronts, pour faire face aux plans de l'occupation et à l'agression sioniste qui se poursuit contre le peuple palestinien''.

Comme il a lancé un appel à une action internationale urgente notamment avec les pays arabes et musulmans, affirmant que le peuple palestinien reste ''uni, résilient et déterminé dans sa lutte contre l'occupation sioniste et la violence des colons sionistes, quel qu'il soit' en soit le prix'', indique encore Wafa.