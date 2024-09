La directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Inger Andersen, a souligné, lundi à Nairobi, l’urgence de transformer les connaissances scientifiques en actions politiques concrètes

Intervenant lors de la troisième réunion des auteurs du 7ème rapport de l'ONU sur l'avenir de l'environnement mondial (GEO-7), Mme Andersen a souligné la nécessité d’accélérer le passage de la science à la politique, afin de relever les nombreux défis auxquels la planète est confrontée.

Soulignant l’urgence des crises environnementales, elle a rappelé que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, relevant que le triple défi planétaire (changement climatique, perte de biodiversité et pollution) s'accélère, affectant en premier lieu les plus pauvres et les plus vulnérables, mais menaçant également l'ensemble de la population mondiale.

La science, quand elle est présentée de manière percutante et efficace, avec des éléments clés et une vision globale, peut constituer un facteur de changement décisif, a-t-elle dit, insistant sur le rôle crucial des experts réunis à Nairobi pour produire un rapport "non seulement scientifiquement crédible, mais aussi politiquement légitime et pertinent".

La responsable onusienne s’est également dit préoccupée par le décalage persistant entre la compréhension scientifique des problèmes environnementaux et la lenteur des réponses politiques.

Exhortant les experts à apporter leur meilleure science et leur passion pour finaliser le rapport, elle a mis l'accent sur la nécessité d’apporter des solutions innovantes et inclusives.

"Les gouvernements examineront bientôt ce rapport et les solutions que vous proposez. Il est donc important de fournir les données scientifiques les plus récentes et les plus crédibles pour contribuer à combler le fossé entre la science et la politique," a-t-elle conclu.

Le rapport de l'ONU sur l'avenir de l'environnement mondial, "Global Environment Outlook," (GEO) est publié tous les cinq ans par le PNUE, la 6ème édition étant présentée en mars 2019.

Fruit d’une collaboration internationale impliquant de nombreux experts, le document offre une analyse mondiale, tout en incluant des perspectives régionales et des études thématiques.