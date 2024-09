Un "protocole de jumelage" entre la municipalité italienne de Sesto Fiorentino et la daira sahraouie de Mahbes (Smara, dans les camps de réfugiés sahraouis) a été signé par le maire de cette commune de la Région Toscane, Lorenzo Falchi, et la représentante du Front polisario en Italie, Fatima Mahfud.

Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), le protocole a été signé samedi au siège municipal de Sesto Fiorentino.

Ce protocole "réaffirme le lien historique qui a commencé il y a 40 ans avec la signature du premier accord de jumelage en Italie", rapporte l'agence sahraouie.

"Ce geste d'une grande ampleur politique souligne non seulement l'importance de la solidarité et de la coopération internationale, mais marque également le début d'une politique internationale active entre les municipalités italiennes et sahraouies", ajoute la source.

Le jumelage renouvelé entre Sesto Fiorentino et Mahbes symbolise, souligne SPS, "la continuité d'une relation basée sur le respect et la coopération, et renforce la position de Sesto Fiorentino en tant qu'acteur important dans le domaine des relations internationales au niveau local".

Par ailleurs, la diplomate sahraouie accompagnée du délégué sahraoui dans la région Toscane, Abdalahe Buchaiba, a présenté à l'occasion la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et la libération du Sahara occidental de l'occupation illégale par le Maroc.