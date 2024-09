La Brigade économique et financière (BEF), relevant du Service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'El-Bayadh, a arrêté un receveur d'un centre postal, impliqué dans une affaire de détournement de plus de 60 millions de dinars des comptes postaux, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

Selon la même source, l'affaire a été enclenchée suite au dépôt d'une plainte par une citoyenne auprès d'un centre postal de la ville d'El-Bayadh, qui a déclaré avoir été surprise de découvrir que le compte de son livret d'épargne, domicilié à la Poste d'Alger, était "vide" alors qu'elle avait déposé une somme d'argent estimée à quatre millions de dinars.

Saisie de l'affaire, le Parquet compétent a ouvert une enquête, qui a révélé que le receveur principal du centre postal en question s'adonnait à des opérations illégales, en manipulant, à leur les chèques postaux des clients et en versant à de jeunes employés de la même structure postale "d'importantes sommes d'argent" à partir des comptes de ses victimes, et ce, par l'exploitation des cartes de certification et des sceaux spéciaux, a-t-on fait savoir de même source.