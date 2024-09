Six ressortissants iraniens et indiens sont morts après le naufrage d'un bateau marchand iranien dans les eaux du Koweït, a rapporté mardi l'agence de presse iranienne Irna.

"Le navire Arabakhtar I, dont six membres d'équipage étaient de nationalité indienne et iranienne, a coulé dimanche", a indiqué à l'agence le chef de l'Organisation iranienne des ports et de la navigation, Nasser Passandeh.

Le responsable a précisé que trois corps avaient été retrouvés à la faveur d'"une coordination" entre l'Iran et le Koweït.

Au Koweït, les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver "les trois autres corps", a annoncé mardi M. Passandeh.