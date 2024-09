Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l’humanité respire un air pollué, ce qui entraîne chaque année le décès prématuré d’environ huit millions de personnes, dont plus de 700.000 enfants de moins de cinq ans, selon l'ONU.

"La pollution étouffe également les économies et réchauffe notre planète, attisant ainsi la crise climatique. Elle touche de manière disproportionnée les membres les plus vulnérables de la société, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées", indique le Secrétaire Général des Nations-Unies, dans un message à l'approche de la Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus, célébrée le 7 septembre de chaque année.

M. Guterres souligne par ailleurs, qu'"il est possible d’arrêter ce tueur silencieux qu’est la pollution".

Pour le chef de l'ONU, l’investissement dans l’air pur appelle une action de la part des gouvernements et des entreprises, qui doivent abandonner progressivement les combustibles fossiles, renforcer la surveillance de la qualité de l’air, appliquer les normes de qualité de l’air, stimuler le recours aux énergies renouvelables, et mettre en place des modes de transport et des systèmes de gestion des déchets durables, entre autres.

Dans le même temps, ajoute-il, "les organisations de développement, les institutions financières et les associations philanthropiques peuvent réorienter leurs ressources financières vers les technologies d’assainissement de l’air afin de s’attaquer à la triple crise planétaire".

Appelant "à travailler ensemble à l’échelle régionale et mondiale", le SG de l'ONU rappelle l'importance de l'investissement dans l’air pur qui permet de sauver des vies, de lutter contre les changements climatiques, de renforcer les économies, de bâtir des sociétés plus justes et de faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

La pollution atmosphérique est un problème mondial qui, de par sa propagation à longue distance, a des répercussions de portée considérable et, faute d’intervention énergique, le nombre de décès prématurés causés par la pollution de l’air ambiant pourrait augmenter de plus de 50 % d’ici à 2050, selon l'ONU.

Cette année, la Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus, sera célébrée sous le thème: "Ensemble pour un air pur", afin de souligner que le monde a besoin de partenariats plus solides, d’un investissement accru et du partage des responsabilités pour venir à bout de la pollution atmosphérique.