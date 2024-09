Une campagne de prévention contre les risques d'inondations a été entamée depuis quelques jours par la Protection civile de Médéa à travers les communes pour expliquer aux citoyens les précautions à prendre face à ce phénomène naturel, a-t-on appris mardi auprès de ce corps constitué.

Des équipes sont déployées sur le terrain pour rappeler aux habitants des villes situées dans des zones inondables et celles proches des cours d'eau, les dispositions à prendre en cas de fortes chutes de pluie ou de débordement des rivières, de sorte à préserver leurs vies et celles de leurs proches, a expliqué le chargé de communication, le lieutenant Mohamed Hmidouche.

Les citoyens sont également invités à éviter les déplacements dans les zones proches des cours d'eau en cas d'orage ou de fortes précipitations, a indiqué cet officier, soulignant que le but de la campagne est de "réduire d'éventuelles pertes humaines et de limiter les dégâts susceptibles d'être provoqués par les inondations".

Ce travail de proximité a ciblé les communes de Tablat, Ain-Boucif, Draa-Smar et Médéa, et va se poursuivre encore durant les prochains jours pour toucher d'autres communes confrontées à ce risque, comme Oued-Harbil, Seghouane, Djouab, Beni-Slimane et Ksar-El-Boukhari pour informer et sensibiliser le plus de citoyens, a-t-il conclu.