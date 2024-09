L'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) vient de lancer un groupe de réflexion "think-tank" économique, d'expertises et de débat, dénommé "Institut de l'entreprise et des politiques économiques - Polit-Eco".

Il s'agit d'"un groupe de réflexion, un réservoir d'idées, un brainbox économique oeuvrant essentiellement pour la prospérité de l'entreprise algérienne, le développement adjacent du secteur public, la promotion et la progression du partenariat public-privé", selon un communiqué de l'organisation patronale.

Ce think-tank "trouve sa raison d'être dans la conviction que les secteurs public et privé, par la force et la dynamique de leurs entreprises, constituent le moteur du progrès économique et social", explique l'UNEP ajoutant que la réflexion "active" de l'institut "Polit-Eco" traduira régulièrement les priorités des pouvoirs publics "en matière de réduction continuelle de la dépendance à l'égard des hydrocarbures et de l'étranger".

Soulignant l'intérêt de l'existence d'un réseau de think-tanks "diversifié et étoffé" au profit de l'économie nationale, l'UNEP estime ce type d'entité comme pouvant prémunir le pays de toutes les formes de vulnérabilités pouvant menacer son économie, sa sécurité alimentaire, sa sécurité sanitaire et sa sécurité environnementale.

Selon l'organisation patronale, "Polit-Eco" oeuvrera en synergie avec l'ensemble des acteurs de la réflexion et de la production économiques, tels que les chefs d'entreprises, les experts, les universitaires, les chercheurs et les acteurs politiques devant contribuer "au décloisonnement progressif des mondes économique, politique et universitaire, et à l'association de la société civile à sa réflexion".

Il aura nécessairement pour objectif d'asseoir sa future notoriété en tant que business think-tank, à travers ses travaux et son réseau de contributeurs, ajoute l'organisation soulignant que "dans le souci d'assurer plus de couverture régionale, avec ses sections locales, et avec l'appui des secteurs d'activité économique composant l'UNEP, il apportera par ailleurs sa propre contribution à l'évaluation objective, nécessaire et utile des règlementations, des procédures, des lois, des pratiques et autres facteurs objectifs qui entraveraient le bon fonctionnement du secteur économique public et, plus largement, de l'économie nationale".

Centré pleinement sur le champ national mais tourné aussi vers l'International, il intégrera par conséquent dans sa réflexion l'analyse de modèles étrangers susceptibles d'inspirer positivement les politiques publiques, selon le communiqué.

En outre, ce think-tank élaborera pour les pouvoirs publics des recommandations régulières en mobilisant un réseau pluridisciplinaire d'experts nationaux et internationaux. Certaines recommandations seront mises en débat à travers des publications et diverses formes d'événements organisés périodiquement, prévoit l'UNEP.

"En résumé, c'est un think-tank qui remplira principalement une mission d'éclairage, on apportant une analyse claire utile sur des questions essentielles d'actualité et de prévision, en préconisant des pistes d'amélioration concrètes et en éclairant, de manière prospective, les défis de croissance qui se présentent au pays", conclut le document.