La Direction de distribution d'Es-Senia de la société "Sonelgaz" a raccordé pas moins de 638 exploitations agricoles à l'électricité, depuis le lancement des facilités adoptées par la société concernant l'annulation de la condition de paiement à l’avance, en 2022, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cette entreprise.

La concrétisation de ce programme de raccordement, qui vise à dynamiser le secteur agricole, a atteint 90%, soit 638 exploitations agricoles raccordées à l'énergie électrique à Oran, Benfreha, Boutlelis, Mers El Hadjadj, Oued Tlelat, El Kerma, Hassi Benokba, Tafraoui, Boufatis, El Braya, Aïn El Kerma, Aïn El-Turck, Misserghine et Boutlelis, selon la même source.

"Toutes les demandes des agriculteurs reçues par la Direction de distribution d'Es-Senia ont été prises en charge à travers son couloir vert, ouvert pour faciliter les procédures de raccordement", selon la même source qui a souligné que le programme a permis de raccorder des dizaines d’exploitations pilotes.

La même source a expliqué que la Direction de distribution d'Es-Senia a également raccordé 50 entreprises économiques et mis en œuvre d'autres projets de raccordement stratégiques, qui ont touché les zones industrielles, les zones d'activité et les stations de pompage d'eau, ajoutant que plus de 24 projets d’habitat (équivalent à 12.000 logements) ) ont été, par ailleurs, raccordés aux réseaux d'électricité et de gaz.