Les angines sont très fréquentes et dans la majorité des cas bénignes. Elles sont le plus souvent virales et ne nécessitent un traitement antibiotique que si c’est une angine bactérienne ou en cas de surinfection bactérienne. Les conseils de Yves-Victor Kamami, médecin ORL.

Qu'est-ce qu'une angine ?

"L’angine chez l’adulte est une inflammation du fond de la gorge. Elle est dite chronique si elle est récidivante", définit le Dr Yves-Victor Kamami, médecin ORL à Paris, ancien interne des hôpitaux de la Région de Paris. Cette inflammation infectieuse touche les amygdales (c’est l’amygdalite) et/ou l’ensemble de l’oropharynx (pharyngite). Les types d'angines (rouge, blanche, l'angine de Vincent, l'angine de poitrine...)

Chez l’adulte, dans 90% des cas, l’angine est virale (due à des adénovirus, myxovirus para-influenzae, virus grippal…). "Si les angines commencent presque toutes en étant virales, certaines se surinfectent dans les 48h", précise le Dr Kamami.

On distingue plusieurs types d’angine :

Les angines érythémateuses (encore parfois appelées angines rouges) et érythémato-pultacées (angines blanches) sont le type d’angines le plus fréquent (80 à 90% des angines. Les angines érythémateuses se caractérisent par un fond de gorge rouge, les angines érythémato-pultacées par une gorge rouge et des points blancs sur les amygdales.

Les angines pseudo-membraneuses, qui se signalent par la présence d’un enduit nacré ou grisâtre sur les amygdales, et qui ont deux causes principales : la mononucléose infectieuse et la diphtérie

Les angines vésiculaires se caractérisant par la présence de petites vésicules au niveau du pharynx (elles touchent surtout les enfants).

Les angines ulcéreuses et ulcéro-nécrotiques : il existe une érosion au niveau de l’amygdale qui peut s’étendre au voile du palais ou à la partie postérieure de l’oropharynx. La plus fréquente de ces angines ulcéreuses ou ulcéro-nécrotiques est l’angine de Vincent qui se développe chez des personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire et est due à une bactérie d’origine dentaire, parfois une carie.

A savoir : l’angine de poitrine ou Angor n’a rien à voir avec les pathologies ORL dont l’angine. Il s’agit d’une douleur thoracique qui survient lorsque la circulation du sang au cœur est insuffisante en raison d'une maladie du cœur.

Quels sont les symptômes de l'angine ?

L’angine se signale par une douleur spontanée d’un côté ou des deux côtés des la gorge. Cette douleur est augmentée à la déglutition et peut irradier dans les oreilles (otalgie réflexe). Elle est accompagnée de fièvre, d’intensité variable, d’une fatigue plus ou moins importante, parfois de frissons, d’un malaise général. "Lorsqu’il y a une douleur pharyngée, une inflammation du pharynx mais pas de fièvre et que cette douleur persiste, il faut penser à un reflux gastro-œsophagien, les remontées acides créant une inflammation du pharynx", souligne le médecin ORL.

Les tests de diagnostic rapide de l'angine : comment ça marche ?

Si vous avez une forte douleur au niveau de la gorge, du mal à avaler et de la fièvre, il est recommandé de consulter votre médecin. Pour distinguer une angine virale d’une angine bactérienne, le médecin peut faire un test de diagnostic rapide (TDR) du Streptocoque ß-hémolytique du groupe A (SBHA) ou Streptococcus pyogenes (SBHA), principale cause des angines bactériennes.

Ce test, indolore, donne un résultat en 5 mn après un écouvillonnage du pharynx ou des amygdales (prélèvement avec une sorte de coton tige). "Ce test nous permet de savoir si le patient doit être mis sous antibiotiques." Le traitement antibiotique a pour but principal de prévenir les complications.

Comment se soigne l'angine ?

Le traitement est différent selon que l’angine soit virale ou bactérienne. "Lorsque l’angine est virale, le but est de soulager la douleur et la fièvre avec du paracétamol, informe le Dr Kamami. Les oligo-éléments (cuivre, or, argent) sont intéressants pour stopper l’infection virale avant qu’elle ne devienne bactérienne", précise-t-il.

Les angines bactériennes nécessitent un traitement antibiotique pour accélérer la disparition des symptômes, limiter la contagion et prévenir les complications.

Quels conseils pour soulager une angine ?

"Commencez le paracétamol dès les premiers symptômes", recommande le Dr Kamimi. Vous pouvez utiliser en plus du paracétamol des pastilles ou collutoires (spray) contenant un antiseptique et un anesthésique local pour soulager la douleur. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est recommandé également de boire beaucoup et de manger des aliments frais (yaourt, glace…) ce qui soulage en général la douleur.

Angine : des remèdes naturels ?

Le citron et le miel sont deux remèdes naturels incontournables. Il est possible d’avaler doucement une cuillère de miel pur de thym ou de lavande aux vertus antiseptiques et antibactériennes ou de préparer une tisane avec une cuillère de ces mêmes miels. Le citron peut s’utiliser pour faire des gargarismes: versez le jus d’un citron fraîchement pressé dans un verre, puis complétez avec de l’eau très chaude. Vous pouvez également vous préparer une infusion très bienfaisante à base de cannelle ou de clous de girofle avec une pincée de poivre et sucrée au miel.

Contagion : combien de temps ? quels bons gestes ?

"Les angines bactériennes sont contagieuses par contact avec les muqueuses (si on s’embrasse par exemple), en revanche les angines virales se transmettent par voie aérienne", indique le Dr Kamami. Si vous avez une angine bactérienne à streptocoque, vous n’êtes plus contagieux 24h après le début de la prise d’antibiotiques.

Si votre angine est virale, vous êtes contagieux un peu avant l’apparition des symptômes et durant toute la durée de ceux-ci. Dans tous les cas, lorsque vous avez une angine, pour limiter la transmission, évitez les contacts directs (serrer la main, s’embrasser), ne partagez pas vos couverts et verres, lavez-vous les mains le plus possible et portez un masque si vous devez vous occuper de personnes fragiles (bébés, jeunes enfants, personnes âgées ou malades).

Quelles sont les complications de l'angine ?

Les angines bactériennes peuvent donner lieu à des complications si elles ne sont pas traitées rapidement. Il peut ainsi y avoir un abcès de l’amygdale (phlegmon). L’amygdale est bombée, la personne ne peut pas ouvrir la mâchoire (trismus), la fièvre élevée. "Si le phlegmon n’est pas mûr, un traitement antibiotique à fortes doses est prescrit, s’il est mûr, il faut une intervention chirurgicale pour l’inciser et ainsi faire évacuer le pus", indique le médecin ORL. "Une angine d’origine dentaire peut donner lieu à une cellulite cervicale, infection très sévère avec gonflement des tissus du cou", ajoute-t-il.

Les complications des angines à streptococoque consistent en syndromes poststreptococciques : rhumatisme articulaire aigu (RAA), glomérulonéphrite aiguë (GNA) et complications septiques locales ou générale. "Ces complications sont devenues rares de nos jours grâce aux antibiotiques", rassure le Dr Kamami.