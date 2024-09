L'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, a annoncé dimanche avoir accordé deux jours de repos à ses joueurs, en précisant que la reprise des entraînements se fera mercredi après-midi à Alger. Ce "petit congé" a été accordé aux camarades de Ghacha juste après leur retour de Tunisie, où ils ont bouclé dimanche matin un stage de 18 jours, destiné à préparer la nouvelle saison 2024-2025, et dont le coup d'envoi sera le 19 septembre courant.

Les Rouge et Noir avaient jeté leur dévolu sur la station balnéaire de Tabarka, où ils ont disputé pas moins de six matchs amicaux, contre des clubs locaux et étrangers. "Ces deux jours de repos son amplement mérités pour les joueurs, qui ont travaillé très dur pendant leur stage à Tabarka. Ce microcycle de préparation a été un succès sur tous les plans, surtout que les joueurs ont été réceptifs, en faisant preuve de sérieux et de discipline" a indiqué la direction du club dans un bref communiqué, diffusé son site officiel.

Le club de Soustara avait disputé son sixième et dernier match amical samedi après-midi, et il l'avait emporté (1-0) contre les Libyens de l'Olympique Azzaouiya. Juste avant cela, le Rouge et Noir l'avaient emporté (2-1) contre le nouveau promu en Ligue 1 Mobilis, l'Olympique Akbou, eux qui s'étaient préalablement neutralisés (1-1) dans un duel au sommet avec l'Entente de Sétif. Lors des matchs amicaux disputés contre des clubs tunisiens, l'USMA avait commencé par concéder un nul vierge contre l'AS Gabès, avant de remporter une courte victoire (1-0) contre le MR Beslimane, alors que l'ES Mostaganem, l'autre nouveau en Ligue 1 Mobilis, a été le seul a lui avoir infligé une défaite lors de ce stage (2-1).

Ce mercredi, le coach Nabil Maloul devrait reprendre les entraînements avec un moral au beau fixe, surtout que la direction du club à réussi à qualifier l'ensemble de ses nouvelles recrues, y compris sur le plan continental. Il s'agit des Algériens Lyès Chetti, Houssam-Eddine Ghacha, Ghilas Guenaoui et Imad-Eddine Azzi, ainsi que le Bolivien Adalid Terrazas, le Sénégalais Sékou Gassama, le Nigérian Wale Musa Alli et le duo congolais, composé de Glody Likonza et Kevin Mundiuku.