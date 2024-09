Mon vœu et de pouvoir revêtir un jour les couleurs d’un grand club comme Akbou pour cette saison et pourquoi faire une bonne saison et jouer le podium. »

Ce vœu, l’ex joueur du MCO, Juba Oukaci la confie depuis maintenant la saison dernière avant de signer pour le MC Oran. Et maintenant l’enfant prodige de Freha est Akbou pour une année renouvelable. Dans cette entretien l’ex coqueluche milieu de terrain des Canaris et fera tout pour donner un plus à la formation d’Akbou.

Vous venez de signer pour la formation d’Akbou cette saison saisons, quel est votre sentiment ?

llJe suis vraiment très comptent surtout que il y a deux saison je veux venir il y a de cela deux saison mais le destin a voulez autrement et maintenant je suis avec Akbou à 100% c’est donc un rêve d’enfance qui se réalise et je suis prêt pour tout incha allah.

Comment se sont déroulées les négociations avec le président Mr Karim Takka !

llA vrais dire j’étais en contact avec mon manager qui voulez me placer a Akbou au paravent j’ai un peu hésiter surtout que les Oranais me veulent toujours dans leurs équipe mais le destin a voulu que je signe a l’olympique et surtout que mon manager avec son aide bien sur le courent passe à merveille avec le président Takka c’est là que j’ai accepté de signer pour ce grand club que je porte dans mon cœur mais la nature des discutions entamées avec ses deux personnes qui mont appeler à plusieurs reprise ma convaincu de signer pour la formation de la vallée de la Soummam cette saison le destin a voulez quand même un jour que j’opte pour les Akbouciens . Il faut dire aussi que M Takka a montré son intérêt pour que je joue à l’olympique d’Akbou maintenant c’est fait El Hamdoullah.

Quel est à présent votre objectif avec olympique Akbou …

llD’abord je vais travailler durement pour arracher ma place en sein de cette équipe qui referme des très bon joueurs tel que Mebarakou ,Billal Boukaroum et autres maintenant je dois me reposer un peu ti peux pour reprendre le chemin des entrainements avec ma nouvelle équipe et d’être prêt pour le championnat et de réalise une excellente saison avec les Akbouciens . Cette saison inch allah.

Pensez-vous que vous allez vous imposer au sein de votre nouvelle équipe ?

llJe sais que la tâche sera difficile pour moi mais je sais de quoi je suis capable Akbou referme des très bon joueurs surtout en milieux de terrain moi je suis un joueurs polyvalents la ou l’entraineur me juge utile je repends présent .c’est un grand plaisir pour moi d’épauler ces joueurs olympique cette année va cracher le feu les équipes adverse se sont avertie et je travaillerais dur pour gagner la confiance de l’entraîneur et c’est à moi de le prouver sur le terrain.

Ne craignez-vous pas la concurrence !

llPas du tout comme je viens de le vous dire c’est un honneur pour moi de jouer pour a L’olympique d’Akbou maintenant je dois travailler pour gagner ma place le reste c’est au staff technique de voir si je peux jouer ou pas .et j’attends la premier occasion qui se présentera à moi pour prouver mon tallent.

Votre équipe pourra- t-elle jouer les premiers rôles lors de la prochaine saison ?

llA L’olympique d’Akbou c’est une culture chaque saison il joue pour une meilleur place après les 5 accessions d’affiler et maintenant en ligue une Mobilis .je pense qu’on a tous les moyens nécessaire pour joueur les premiers rôles je crois aussi avec une bonne préparation en Akbou va parler cette saison.

Certains estiment que L’olympique Akbou de cette saison jouera une place sur le podium c’est vraie !

llChaque un comment voyants les choses mais dans le football c’est le terrain qui tranchera et le travail avec le sérieux je suis sûr et certains que les résultats suivront en fera tout pour décrocher le titre cette saison Incha Allah

Les fans d’Akbou attendent beaucoup de vous cette saison ?

llNos fans sont très connus pour leur amour à l’équipe .C’est leur droit de réclamer les résultats, en ce qui nous concerne on fera le maximum pour réaliser de très bons résultats et leur procurer ainsi de la joie en fin de saison incha allah.

F. Y.