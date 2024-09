Les joueurs de l'équipe nationale algérienne de football ont rejoint ce lundi, le Centre technique nationale (CTN) de Sidi Moussa, en prévision du stage de ce mois de septembre (2 au 10 septembre), et qui verra les Verts disputer deux rencontres pour le compte des deux premières journées des qualifications de la CAN 2025, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Le stage débute officiellement avec une première séance d’entrainement prévue ce lundi à 18h00 sur l'un des terrains du centre technique national.

Dans le cadre du stage et des activités médiatiques des Verts, une zone mixte sera organisée ce mardi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 17h45, selon la même source.

La séance d'entraînement sera ouverte durant un quart d'heure pour prise de vue et de photos.

La sélection algérienne ralliera la ville d'Oran mercredi à bord d'un vol spécial en vue de son match contre la Guinée Equatoriale prévu le 5 septembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h00). Une fois sur place, les coéquipiers de Riyad Mahrez effectueront une séance d'entrainement de veille de match sur la pelouse du stade Miloud-Hadefi.

A l'issue de la rencontre contre la Guinée équatoriale, les hommes de Vladimir Petkovic reviendront en soirée à Alger pour regagner le Centre technique national de Sidi Moussa pour entamer la préparation de la deuxième rencontre contre le Libéria le 10 septembre à Monrovia (17h00) pour le compte de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2025, groupe E.

Eliminatoires CAN-2025 (1re journée/ Gr.E) : Début de la vente des billets du match Algérie-Guinée équatoriale

L'opération de vente des tickets du match Algérie-Guinée équatoriale, qui aura lieu jeudi prochain (20h00) au stade Miloud-Hadefi d'Oran, a été lancée lundi matin, a annoncé la direction de cette infrastructure sportive.

Les supporters désireux assister à ce rendez-vous, qui s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), sont invités à acquérir leurs tickets via la plateforme électronique egcso.digiticket.dz, a précisé la même source.

La sélection nationale commence, ce jour, son stage en perspective des deux premières journées des qualifications à la phase finale de la prochaine messe footballistique continentale. Lors de la deuxième journée, les protégés de l'entraineur national, Vladimir Petkovic, se déplaceront à Monrovia pour donner la réplique à la sélection du Libéria, le 10 septembre en cours.

Outre l'Algérie, la Guinée-équatoriale et le Libéria, le groupe E comprend aussi la sélection du Togo. Les deux premiers de chacun des 11 poules où l'équipe hôte n'évolue pas sont qualifiés pour la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Qualifs-CAN 2025 ( Gr:E- 2e journée) : La sélection algérienne ralliera Monrovia le 8 septembre (FAF)

La sélection algérienne de football se déplacera le dimanche 8 septembre à Monrovia à bord d'un vol spécial, en prévision de son match de la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), prévu le mardi 10 septembre (17h00 / heure algérienne) contre le Libéria, a annoncé lundi la fédération algérienne (FAF).

"Le déplacement de la sélection nationale sera précédé d'une ultime séance d'entraînement, prévue dimanche matin (10h00), au Centre technique National de Sidi-moussa (Alger)" a détaillé l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Le lundi 9 septembre, les Verts seront déjà à pied d'œuvre à Monrovia, et ils effectueront une séance d'entraînement au stade Samuel Doe Kanyons, qui abritera le match contre le Libéria. Mais avant cela, les camarades de Ramy Bensebaïni auront déjà affronté la Guinée Equatoriale dans le cadre de la première journée de ces qualifications de la CAN-2025. Un match prévu le jeudi 5 septembre (20h00) au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Le sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic a convoqué 26 joueurs pour ces deux rencontres, dont quatre nouveaux visages : le défenseur Naoufel Khacef, du CR Belouizdad, le gardien Alexis Guendouz, du club iranien FC Persepolis, le défenseur latéral Mohamed Farsi, du Colombus Crew (Canada) et le meneur de jeu Amir Sayoud, qui évolue à Al-Raed, en Arabie saoudite.

Un groupe qui enregistre par ailleurs le retour des milieux de terrain Hichem Boudaoui (OGC Nice/France) et Adem Zorgane (SC Cherleroi/Belgique), ainsi que l'ailier Riyad Mahrez (Al-Ahli Djeddah/Arabie soudite) dont la dernière apparition sous le maillot national remonte à la CAN-2023 en Côte d'Ivoire et qui n'a toujours pas été convoqué depuis l'arrivée de Petkovic sur le banc de l'équipe nationale en février dernier. La première rencontre face à la Guinée Equatoriale sera dirigée par un trio béninois, conduit par Djindo Louis Houngnandande. Il sera assisté d'Eric Aymar Ulrich Ayimavo et Koudogbo Augustin Kougbemede. Le quatrième arbitre est Issa Mouhamed.

Le deuxième match contre le Libéria sera dirigé par un trio soudanais, emmené par Mahmood Ali Mahmood Ismail, qui sera assisté dans sa tâche par Mohammed Abdallah Ibrahim et Omar Hamid Mohamed Ahmed.

Les coéquipiers du capitaine Aïssa Mandi reprendront ces qualifications les 7-15 octobre prochain contre le Togo, qu'il défieront en aller et retour, pour le compte des 3e et 4e journées. Pour ce qui est des deux dernières journées, elles auront lieu les 11 et 19 novembre. La sélection nationale commencera par se déplacer en Guinée-équatoriale, avant de boucler sa campagne à domicile face au Libéria. Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans le groupe du pays hôte.