Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, a adressé, dimanche un message de condoléances à la famille de l'avocat Henri Leclerc, ami de la Révolution algérienne, décédé samedi à Paris à l'âge de 90 ans.

M. Rebiga a rappelé "les qualités du défunt qui était un ardent militant ayant cru aux principes humanitaires de la Révolution du 1er Novembre 1954 et l'un de ces hommes libres qui ont consacré leurs efforts pour soutenir et défendre la lutte du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance, notamment en défendant les militants du Front de libération nationale (FLN) pendant la glorieuse Révolution".

En cette douloureuse épreuve, le ministre présente ses sincères condoléances et ses sentiments de solidarité et de compassion aux membres de la famille du défunt ainsi qu'à tous les amis de la Révolution algérienne, leur souhaitant patience et réconfort.