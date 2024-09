Les unités de la protection civile ont effectué 3486 interventions, (01 une intervention chaque 24 secondes), dont 2034 évacuations sanitaires et 484 opérations divers, dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

En effet, nos secours ont enregistré 177 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national, qui ont causé 08 personnes décédées et 197 autres blessées, les victimes ont été prises en charges sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec 04 personnes décédées et 01 autre blessée , suite à une collision entre un camion et un véhicule léger , survenue sur la RN°08 , au lieu dit zone Hachellaf commune de Benzouh et daira Ouled Sidi Brahim .

Par ailleurs, les moyens de la protection civile de la wilaya de Medea sont intervenus pour une fuite d’une bouteille de gaz butane enflammée , à la cité 60 logements commune de Medea, ayant causé 04 personnes atteintes de brulures au (1eme et 2eme degré), les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuée vers l’hopital local.

Par ailleurs, le dispositif de surveillances des plages durant les dernières 24 heures à procédé à 482 interventions pour le sauvetage 344 personnes de noyade certaine, 113 personnes pris en charges sur les lieux, 25 personnes évacuées vers les hôpitaux, sans enregistrer de victimes décédées noyées au niveau des plages et aussi les réserves d’eaux durant la même période.

Aussi, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé durant la même période, à l’extinction de 13 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 03 incendies de forêt, 02 incendies de maquis , 04 incendies de Broussailles , 03 incendies d’arbres fruitiers et 01 incendie de palmiers , notre intervention rapide à permet d’éteindre ces incendies et éviter leurs propagation, ainsi que la préservation d’important couvert végétal et récolte.

F Yanis