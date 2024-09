Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a appelé hier à Tébessa à réélire pour un second mandat présidentiel le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, le 7 septembre, afin de "poursuivre le processus de développement à tous les niveaux et dans tous les secteurs".

"Le choix du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune permettra de poursuivre la voie du développement, d'accomplir davantage de réalisations, de se hisser au rang des pays émergents et d'effectuer encore plus d'actions positives répondant aux aspirations et aux espoirs des Algériens", a déclaré M. Benziadi lors d'un meeting de campagne à la maison de la culture Mohamed-Chebouki de Tébessa.

Le président du PLJ a lancé un appel à tous les Algériens, pour se rendre massivement aux urnes le 7 septembre et à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "afin de poursuivre l'œuvre d'édification de la nouvelle Algérie".

L'ONEC organise une conférence en soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune

L'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a organisé, lundi, une conférence régionale (wilayas du centre) en soutien au candidat indépendant à la Présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de cette conférence, tenue au Cinéma Algeria (Alger) au 19e jour de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre, le Secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de chouhada, Khelifa Smati, a affirmé que "le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a réalisé, durant son premier mandat, plusieurs acquis et accompli autant de réalisations économiques et sociales au profit des Algériens, notamment dans les domaines du logement, de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur".

Il a également souligné que le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "confortera la place de l'Algérie en tant qu'Etat moderne à la hauteur des ambitions des citoyens dans tous les domaines".

Au terme de la conférence, M. Smati a appelé toutes les Algériennes et tous les Algériens à aller massivement aux urnes le 7 septembre pour voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

Soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour la poursuite des réformes (Belhadi)

Le secrétaire général du parti du Front de la bonne gouvernance (FBG), M. Aïssa Belhadi, a appelé, lundi depuis la wilaya de Constantine, à soutenir le candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, "en vue de la poursuite de la série de réformes qu'il a initiées lors de son premier mandat".

Animant un meeting populaire au centre culturel M’hamed-Yazid, à la commune d'El Khroub (35 km au sud de Constantine), dans le cadre de la campagne électorale, M. Belhadi a souligné que le programme électoral de M. Tebboune "s'articule autour de la poursuite des réformes, notamment la révision des codes communal et de wilaya, de la loi électorale, ainsi que le découpage administratif".

M. Belhadi a indiqué que sa formation politique soutenait le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "afin de lui permettre de continuer à promouvoir les politiques sociale et économique déjà mises en œuvre, telles que la création d'emplois, l'allocation chômage et les réformes économiques fructueuses".

Il a appelé les citoyens à voter en force en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "afin d'assurer la continuité du programme ambitieux qu’il a initié", et de "réaliser d'autres acquis".

Voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour consolider les réformes (Daoui)

Le Secrétaire général du parti El Karama, Mohamed Daoui, a appelé, lundi depuis la wilaya d’Aïn Temouchent, à voter en faveur du candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, pour consolider les réformes qu’il avait initiées durant son premier mandat.

Animant un meeting dans la commune de Hammam Bouhadjar, dans la même wilaya, M. Daoui a rappelé les différentes réformes initiées par M. Abdelmadjid Tebboune, citant notamment la révision de la Constitution après "une large consultation et l'implication de l'ensemble de la composante de la société civile, des partis politiques et des intellectuels.

Il a relevé, dans ce cadre, que de nombreuses lois sont désormais contenues dans la Constitution, à l'image de la loi relative à la prévention des discriminations et des discours de haine visant à rejeter toute forme de discrimination et protéger l'unité et la cohésion du peuple, outre la loi contre la spéculation et le code de l’investissement pour bâtir une économie forte.

A la fin de son discours, M. Daoui a appelé les citoyens à se rendre massivement aux bureaux de vote, le 7 septembre et à voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Secrétaire général du parti El Karama devait animer, lundi après-midi, un autre meeting populaire à Oran dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle.

Le SG de l'UGTA appelle à une forte participation pour défendre la dimension sociale de l’Etat

Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a appelé lundi, à partir de Mascara, à une forte participation à l’élection présidentielle du 7 septembre, pour "défendre la dimension sociale de l’Etat".

Animant un meeting ayant regroupé des adhérents et représentants des sections syndicales de la wilaya de Mascara affiliées à l’UGTA, organisé à la Maison de la culture Abi Ras-Ennaciri, dans le cadre de la sensibilisation à l’importance de l’élection présidentielle, M. Takdjout a mis l’accent sur la nécessité d’une "forte" participation des citoyens à cette échéance électorale "afin de préserver les acquis de l’indépendance et de défendre la dimension sociale de l’Etat algérien".

Le Secrétaire général de l’UGTA a, d’autre part, affirmé que "la participation massive à la prochaine échéance électorale signifie la préservation du pays et sa protection face aux défis, notamment extérieurs".

Il a souligné que l'Union générale des travailleurs algériens espérait que cette élection présidentielle soit une opportunité pour renforcer la prise en charge des revendications des travailleurs et améliorer leurs conditions sociales et professionnelles.

Le candidat Hassani Cherif s'engage depuis Batna à la préservation de la patrie et à la réalisation du développement

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, lundi depuis Batna, que son projet politique visait à "servir la patrie, à préserver sa souveraineté et à réaliser le développement".

Organisant une activité de proximité au centre-ville à l'avant-dernier jour de la campagne de la Présidentielle, M. Hassani Cherif qui était accompagné des militants du parti et de ses partisans, a souligné que la wilaya de Batna constituait "la capitale des Aurès et la ville natale du père de la Révolution de libération, le Chahid Mustapha Benboulaid, une wilaya historique à grande portée symbolique".

Il a également affirmé, à cette occasion, que son programme électoral "se veut un projet national unificateur à même de préserver la patrie et sa souveraineté, la cohésion sociale et les valeurs et libertés", un projet, poursuit-il proposant "les solutions idoines aux préoccupations des citoyens en vue de réaliser un développement global".

Le candidat du MSP s'est également rendu au centre-ville de Barika, où il a échangé avec les citoyens, mettant l'accent sur "le rôle important des jeunes dans le parachèvement du processus d'édification des aïeux", à travers "l'adoption de programmes spéciaux pour la protection et la sensibilisation des jeunes à la responsabilité qui leur incombe dans l'édification et la défense de la patrie".

Il a ajouté que son programme tendait à "créer des emplois et à promouvoir l'investissement dans différents domaines en fonction des besoins de chaque région", appelant les citoyens à voter en sa faveur le 7 septembre afin de lui permettre de concrétiser son programme électoral.

Le candidat Aouchiche passe en revue depuis Oran les grands axes de son programme électoral

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la Présidentielle du 7 septembre, M. Youcef Aouchiche, a passé en revue, lundi depuis Oran, les grands axes de son programme électoral reposant sur des projets de développement dans divers domaines visant à "répondre aux attentes des citoyens".

Lors d'une activité de proximité dans les rues du centre-ville d'Oran, au 19e jour de la campagne électorale, M. Aouchiche a précisé qu'il aspirait, en cas de victoire, à "construire un Etat développé garantissant les droits de tous les Algériens".

Le candidat du FFS a souligné qu'à l'instar des autres wilayas du pays, Oran "doit bénéficier de programmes de développement", rappelant que son programme électoral proposait "la création de pôles économiques locaux tenant compte des spécificités culturelles et géographiques de chaque région".

Cette sortie de proximité a été l'occasion pour M. Aouchiche d'expliquer les grands axes de son projet électoral, qui, a-t-il dit, "répond aux attentes des Algériens".

Après avoir évoqué le riche passé historique de la wilaya d'Oran, le candidat du FFS a rendu hommage aux sacrifices de ses habitants durant la Révolution de libération et salué leur rôle actif dans le processus d'édification après le recouvrement de la souveraineté nationale.