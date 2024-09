Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

a pris des mesures spéciales applicables à travers l'ensemble du territoire national durant la période allant de vendredi à dimanche prochain, et ce en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

"En prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a pris des mesures spéciales applicables à travers l'ensemble du territoire national durant la période allant du vendredi 6 septembre 2024 à minuit (00:00) jusqu'au dimanche 8 septembre 2024 à 5h00", ajoute le communiqué.

"Il s'agit du report, à des dates ultérieures, de toutes les manifestations sportives et/ou culturelles et la fermeture des marchés hebdomadaires, tous types confondus, l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises (gravats, sable, bois et dérivés et tous les autres matériaux de construction) et des citernes de carburant, en sus de l'interdiction du transport de marchandises par voie ferrée", précise la même source.

Par ailleurs, "les activités liées à la circulation des véhicules chargés de l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et des marchés quotidiens de gros, de demi-gros et de détail des fruits et légumes ne sont pas concernés par ces mesures", selon le communiqué.

Début du vote de la communauté nationale en Italie

Les membres de la communauté nationale établie en Italie ont commencé, lundi, à accomplir leur devoir électoral pour la Présidentielle du 7 septembre, et ce dans de bonnes conditions organisationnelles et logistiques.

Les bureaux de vote au niveau de l'ambassade d'Algérie à Rome et du consulat à Milan et à Naples ont ouvert leurs portes à 8h00 du matin. L'opération se poursuivra jusqu'à samedi prochain, 20H.

Le corps électoral de la communauté nationale établie en Italie compte 6737 inscrits, répartis sur vingt régions. 3790 de ces électeurs sont inscrits au consulat général de Milan, dans le nord du pays où est concentrée la majorité de la communauté, 1480 à Naples (sud) et 1467 à l'ambassade d'Algérie à Rome. Durant les premières heures du vote, les bureaux ont enregistré une affluence significative de différentes catégories de la communauté, notamment des jeunes et des étudiants poursuivant leurs études dans les universités italiennes.

Dans une déclaration à l'APS, le consul général d'Algérie à Milan, Adel Talbi, a affirmé que l'opération de vote se déroulait dans de "bonnes" conditions au niveau des 12 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire italien (cinq bureaux fixes et sept bureaux mobiles).

Parmi les bureaux mobiles mis en place, un bureau couvre Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, ainsi que trois autres villes du centre de l'Italie : Ancône, Pérouse et Viterbe, a précisé le diplomate, ajoutant que la répartition des bureaux de vote avait été effectuée de manière à les rapprocher des électeurs, ce qui a été "favorablement accueilli par la communauté". Evaluant les préparatifs de cette importante échéance électorale nationale et le déroulement de la campagne électorale, l'intervenant a souligné "la coordination étroite entre l'ambassade d'Algérie à Rome et les consulats de Milan et de Naples d'une part, et l'ANIE d'autre part, pour la réussite de cet événement".

Il a également affirmé que l'ANIE "a assuré toutes les conditions nécessaires", ajoutant que "tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement du scrutin".

Il a souligné que les consulats en Italie ont effectué, depuis l'annonce officielle de l'élection présidentielle, "un travail intensif avec des associations et à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser la communauté à l'importance d'une participation massive à cet événement électoral, en focalisant sur la jeunesse".

Selon les chiffres fournis par l'ANIE, le corps électoral de la communauté nationale à l'étranger compte au total 865.490 électeurs, dont 45% de femmes contre 55% d'hommes, et 15,43 pc d'électeurs moins de 40 ans. L'ANIE encadre ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties en 18 commissions en France, 30 commissions dans les autres pays européens, 22 commissions similaires dans les pays arabes, 21 dans les pays africains, et 26 commissions en Asie et en Amérique.

Début du vote dans les bureaux d'Alicante et de Valence (Espagne)

Le vote pour la Présidentielle du 7 septembre a débuté, lundi, dans de bonnes conditions au niveau des bureaux d'Alicante et de Valence (Espagne) qui ont ouvert leurs portes à 8h00 du matin pour accueillir les électeurs de la communauté nationale inscrits dans ces bureaux.

Le Consul d'Algérie à Alicante (Espagne), Djamel Benkerourou, a affirmé que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer l'accueil des électeurs à travers ces deux bureaux où le processus de vote s'est déroulé dans de bonnes conditions sous la supervision des encadreurs, en présence de sept observateurs représentant les candidats. Le responsable a souligné qu'une affluence croissante des citoyens marque le début du vote, précisant que l'opération se poursuivra jusqu'à 19h00 pendant 6 jours.

S'agissant des cinq bureaux restants, relevant de la circonscription d'Alicante (Murcie, Almeria, Malaga, Séville et Castellon), l'ouverture des portes est prévue mardi, selon M. Benkerourou qui a souligné que les encadreurs sont arrivés, aujiurd'hui, dans ces villes pour finaliser les préparatifs et préparer les bureaux de vote afin d'accueillir les électeurs de la communauté nationale dans les meilleures conditions. Le nombre d'électeurs inscrits au bureau de vote d'Alicante est de 10 070, dont 194 nouveaux inscrits, répartis sur sept bureaux de vote : Alicante (3 873 électeurs), Valence (2 555 électeurs), Murcie (1 477 électeurs), Séville (477 électeurs) Almeria (533 électeurs), Malaga (333 électeurs) et Castellon (822 électeurs).

Plusieurs membres de la communauté nationale rencontrés par l'envoyée spéciale de l'APS au bureau de vote d'Alicante, ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions d'organisation, mettant en avant l'importance de cette échéance électorale et la nécessité de voter pour participer à la prise de décisions et à la construction de l'avenir du pays.

Début du vote de la communauté nationale établie à Moscou

Les membres de la communauté nationale établie en Russie ont commencé, lundi à Moscou, à voter dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 septembre. L'opération a débuté au bureau de vote numéro un (1), ouvert au niveau de l'ambassade d'Algérie à Moscou et se poursuivra jusqu'au 7 septembre. L'ambassadeur d'Algérie en Fédération de Russie, M. Boumediene Guennad, a donné le coup d'envoi de l'opération, en présence de membres de l'ambassade et de représentants de la communauté nationale résidant dans ce pays.

Un deuxième bureau de vote sera ouvert à partir de jeudi prochain à Saint-Pétersbourg jusqu'au 7 septembre.

Ouverture de 62 bureaux de vote dans le sud de la France pour les membres de la communauté nationale

Soixante-deux (62) bureaux de vote ont été ouverts dans le sud de la France pour les membres de la communauté nationale établie dans les différentes villes de cette région, a indiqué lundi le coordonnateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans cette région, Djamel Bedra.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bedra a souligné que la campagne électorale lancée le 15 août dernier s'est déroulée dans de bonnes conditions, notant l'intérêt de la communauté nationale établie dans cette région pour cette échéance.

Après avoir précisé que Marseille et ses environs comptaient 17 bureaux de vote, le responsable a fait savoir que les membres de la communauté nationale étaient notamment concentrés dans les quartiers nord de Marseille, dont deux quartiers regroupent à eux seuls près de 20.000 électeurs inscrits, faisant état de l'ouverture de deux (2) nouveaux bureaux de vote pour permettre aux membres de la communauté nationale d'accomplir leur devoir électoral.

Début du vote de la communauté nationale établie au Liban et en République de Chypre

Les électeurs de la communauté algérienne établie au Liban et en République de Chypre ont commencé lundi à voter pour la Présidentielle du 7 septembre courant.

Le scrutin se déroule au bureau de vote à l'ambassade d'Algérie à Beyrouth, de 08h:00 à 19h:00, et ce, jusqu'au 7 septembre 2024.

Le vote intervient conformément aux dispositions de l'article 132 de l'ordonnance 21-101 du 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, et à la décision de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) du 10 août 2024, stipulant l'avancement de la date d'ouverture du scrutin pour le vote des électeurs algériens établis à l'étranger, à l'occasion de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024.

L'ambassade d'Algérie au Liban a invité tous les citoyens algériens inscrits sur les listes électorales de la circonscription électorale de Beyrouth à accomplir leur droit de vote durant les jours d'ouverture du bureau de vote.

Pour rappel, tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés en coordination avec le représentant de l'ANIE pour assurer succès à cette échéance électorale.