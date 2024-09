L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) recevra, mardi, des cadres de l'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE), dans le cadre de son action de "sensibilisation et de formation", a indiqué dimanche un communiqué de cette instance.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la prise en charge des préoccupations des organismes publics et privés chargés du traitement des données à caractère personnel pour veiller à leur conformité aux dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel", et afin "d'accélérer la cadence de dépôt des déclarations et des demandes d'autorisation via le portail numérique dédié à cet effet", selon la même source.