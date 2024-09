Les conservateurs allemands de la CDU ne s'allieront pas avec le parti d'extrême droite AfD pour former une majorité gouvernementale dans les parlements de Thuringe et de Saxe, a déclaré dimanche le secrétaire général de la CDU après les élections dans ces deux régions de l'est de l'Allemagne.

"Les électeurs savent que nous ne faisons pas de coalition avec l'AfD", a dit Carsten Linnemann, reconnaissant que trouver une majorité parlementaire "ne sera pas facile".

Le parti AfD est arrivé en tête au scrutin en Thuringe, devant la CDU, et les deux formations sont au coude-à-coude en Saxe, selon les premières estimations.

La victoire de l'AfD en Thuringe constitue une première dans le pays depuis l'après-guerre, même s'il est improbable que la formation dirige la région car tous les autres partis refusent toute coalition avec lui.