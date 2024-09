Le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré lundi que plus de 70 % des écoles de l’agence onusienne, à Ghaza, ont été détruites ou endommagées en raison de la guerre sioniste en cours.

Lazzarini a affirmé, dans un message sur la plateforme X, que "plus de 600 000 enfants continuent d'être privés d'apprentissage et de scolarité, dont la moitié d'entre eux fréquentaient les écoles de l'UNRWA", relevant que "plus les enfants restent longtemps hors de l'école, plus le risque d'une génération perdue est élevé".

Selon le responsable onusien, à Ghaza, "plus de 70 % des écoles sont détruites ou endommagées. La grande majorité des écoles sont désormais des abris surpeuplés avec des centaines de milliers de familles déplacées. Elles ne peuvent pas être utilisées pour l'apprentissage. Un cessez-le-feu est une victoire pour tous : il permettra un répit pour les civils et un approvisionnement en fournitures de base indispensables, notamment pour l'apprentissage".

La guerre génocidaire en cours contre Ghaza, pour le 11e mois consécutif, a détruit l’ensemble du système éducatif, plaçant des centaines de milliers d’étudiants de tous les niveaux d’enseignement primaire et supérieur face à un avenir inconnu.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée de l’entité sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza, qui a fait plus de 135 000 victimes entre martyrs et blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, et 10 000 personnes disparues, au milieu de destruction des infrastructures et une famine qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, des enfants notamment, selon les données des Nations unies.

Les attaques sionistes font 29 martyrs en Cisjordanie depuis mercredi

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé lundi que le bilan de l'assaut meurtrier lancé par l'armée sioniste sur le nord de la Cisjordanie occupée depuis mercredi s'élève à 29 morts, dont 5 enfants, et 121 blessés.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué, que "le bilan de l’agression (sioniste) en Cisjordanie a atteint 29 martyrs et 121 blessés depuis mercredi dernier".

Le département palestinien a souligné que "le bilan s'élève ainsi à 681 martyrs et environ 5.700 blessés, depuis le 7 octobre 2023".

Le ministère a fait savoir que "parmi les martyrs se trouvaient 18 du gouvernorat de Jénine, 4 du gouvernorat de Toubas, 4 de Tulkarem et 3 d'El Khalil", signalant que parmi les martyrs se trouvaient 5 enfants et 2 personnes âgées.

Mercredi dernier, l'armée sioniste a lancé une incursion intense dans le nord de la Cisjordanie, considérée comme la "plus grande" depuis 2002, alors que d'importantes forces ont pris d'assaut les villes de Jénine et Tulkarem et leurs camps ainsi qu'Al-Fara, un camp près de Toubas.

A Jénine, les opérations se poursuivent pour le sixième jour, alors que l'armée sioniste a poussé des forces blindées renforcées par l'aviation dans la ville et a attaqué certaines parties du camp de Jénine, selon des médias.

Parallèlement à sa guerre génocidaire contre Ghaza, l’armée sioniste a étendu ses raids et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie faisant des martyrs et des blessés, en plus de l'arrestation de plus de 10 400 personnes, selon les institutions palestiniennes.

Pendant ce temps, la guerre dévastatrice à Ghaza a fait plus de 135 000 victimes entre martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes disparues, au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière.

Les Premiers ministres de Malaisie et de Nouvelle-Zélande renouvellent leur appel à un cessez-le-feu à Ghaza

Les Premiers ministres de la Malaisie, Anwar Ibrahim, et de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, ont renouvelé leur appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza, a rapporté lundi l'agence de presse Wafa.

"Nous sommes très unis pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et réunir les parties autour de la table de négociation pour mettre en œuvre la solution à deux Etats", a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, lors d'une conférence conjointe avec son homologue malaisien.

De son coté, le Premier ministre de la Malaisie a souligné que les perspectives d'un cessez-le-feu ne semblent pas encourageantes à l'heure actuelle, relevant le manque d'engagement de la part de certains pays, notamment des Etats-Unis, qui peuvent exercer leur influence pour mettre fin à l'agression génocidaire sioniste à Ghaza.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 40.738 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 94.154 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.786 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 40.786 martyrs et 94.224 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 48 martyrs et 70 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.