Le Forum annuel des Systèmes Alimentaires Africains (AFS Forum) s'ouvre lundi à Kigali au Rwanda, et se poursuivra jusqu'au 6 du mois en cours, dans le but de promouvoir des systèmes alimentaires innovants, inclusifs et durables.

Organisé par l'Alliance pour la révolution verte en Afrique (Alliance for a green revolution in Africa, AGRA), avec le soutien de la République du Rwanda et d'autres partenaires, ce sommet annuel souligne l'importance de tirer parti de la technologie et des investissements pour promouvoir des systèmes alimentaires innovants, inclusifs et durables, selon les organisateurs.

Lors des cinq jours du Forum, les participants axeront, entre autres, sur les thèmes liés aux "Innovations pour la santé des sols en Afrique", l'"Agriculture intelligente face au climat : voies de mise à l'échelle", et "Exploiter l'innovation pour des systèmes alimentaires durables et des régimes alimentaires sains en Afrique".

Ils discuteront également des "Partenariats pour une innovation des systèmes alimentaires axée sur la demande".

Ils traiteront aussi de "L'état des systèmes nationaux de semences", et comment "Faire progresser le travail sur les futurs alimentaires écologiques en Afrique",

L'AGRA vise à améliorer l'adaptation des systèmes agroalimentaires et agricoles au changement climatique afin que les petits exploitants agricoles puissent accroître leur résistance aux chocs.

Le Forum annuel des Systèmes Alimentaires Africains (Africa Food Systems Forum, AFS Forum) est le premier forum mondial consacré à l'agriculture et aux systèmes alimentaires africains. Il rassemble les parties prenantes afin qu'elles prennent des mesures pratiques et partagent les enseignements tirés de l'expérience pour faire progresser les systèmes alimentaires africains.