Une "tentative d'évasion" a été signalée durant la nuit de dimanche à lundi à la prison centrale de Makala, située à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a confirmé lundi le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya.

Selon des médias locaux, des morts ont été signalés et des coups de feu ont été entendus pendant plusieurs heures à la prison centrale de Makala.

Selon Patrick Muyaya, également ministre des Médias et de la Communication, il s'agit d'une tentative d'évasion de la prison centrale de Makala et "les services de sécurité sont sur place pour restaurer l'ordre et la sécurité".

Le ministre a promis une communication des détails dans la journée, tout en appelant la population à Kinshasa au calme.

"La population kinoise est invitée à ne pas paniquer. D'autres détails suivront dans la journée", a indiqué le ministre sur la plateforme du réseau social X (ex-Twitter).

En juillet dernier, le ministre d'Etat en charge de la Justice, Constant Mutamba, a décidé qu'au total 1.284 détenus de la prison centrale de Makala bénéficieraient d'une libération conditionnelle pour désengorger cette prison construite en 1957.