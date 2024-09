La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a annoncé la fin d'une formation d'un mois dispensée à plus de 100 policiers somaliens pour renforcer leurs compétences dans la lutte contre la criminalité et l'extrémisme violent dans les communautés locales.

La formation à la police de proximité, organisée conjointement avec les Forces de police somaliennes, s'inscrit dans le cadre d'une série de sessions de formation pour améliorer les capacités des forces de l'ordre à maintenir la paix et la sécurité dans les centres de population et les nouvelles zones libérées, selon l'ATMIS.

"Je suis certain que la police et les volontaires de la communauté renforceront leur collaboration et amélioreront leur partenariat pour détecter, prévenir et combattre le crime au sein de nos communautés", a déclaré le chef adjoint de l'ATMIS, Siyuvile Bam, dans un communiqué publié dimanche soir dans la capitale somalienne Mogadiscio.

Il a souligné l'engagement de l'ATMIS et du gouvernement somalien à former et équiper les policiers somaliens dans la lutte contre l'extrémisme violent.