La moisson du handisport algérien s'est enrichie dimanche par deux autres médailles, une en or décrochée par le sprinter Athmani Skander Djamil (100m/T13) et l'autre en bronze grâce à la sauteuse Lynda Hamri en Longueur, à l'occasion de la 3e journée des épreuves du para-athlétisme des 17es Jeux paralympiques-2024 de Paris.

Après avoir arraché sa qualification lors des demi-finales de l'épreuve du 100m (T13), disputées dans la matinée en réalisant le meilleur temps des deux séries en 10.51, Skander Djamil a récidivé de fort belle manière en finale, en début de soirée. Dans une course attendue par le public du stade de Saint-Denis qui affichait complet depuis le début des épreuves d'athlétisme, l'Algérien a réussi son pari de remporter le titre paralympique qui lui avait échappé d'une dixième de seconde lors de la dernière édition à Tokyo-2021. En effet, Athmani Skander Djamil a remporté une finale en 10.42, établissant ainsi un nouveau record des jeux (l'ancien 10.46 qui daté depuis l'édition de Londres-2012 était détenu par l'Irlandais Smyth Jason). La médaille d'argent de l'épreuve du 100m est revenue au Norvégien Kashafali Salum Ageze (10.47) et le bronze au Japonais Kawakami Shuta en 10.80.

"Je suis très heureux d'avoir décroché ce titre, c'était une revanche pour moi, car c'est une médaille qui m'avait échappé d'une dixième de seconde lors de la finale de la dernière édition des Jeux (Tokyo). Ce jour-là, en revoyant la course, j'avais constaté avoir fait une erreur que j'ai par la suite corrigé. Aujourd'hui, j'étais tellement confiant que je voulais faire un meilleur temps, mais bon... ", a déclaré à l'APS, Skander Djamil.

Et d'ajouter : "le 100m ce ne s'est pas ma spécialité, je suis plutôt plus à l'aise sur le 400m qui est l'épreuve de ma prédilection. Je vais maintenant récupérer et préparer cette course et évidemment pour l'or InchaAllah".

Avant l'épreuve de demi-finale de Skander, sa coéquipière Lynda Hamri engagée dans le concours de la Longueur, a réussi après ses six essais à offrir à l'Algérie la médaille de bronze, rééditant la même performance de la dernière édition des jeux.

Dans un concours dominé, comme de coutume, par la championne du monde et paralympique durant plusieurs années, l'Ukrainienne Oskana Zubkovska avec ses 5,78m, Hamri a réalisé un 5,30 mètres lors de son second et 4e essai, s'offrant la médaille de bronze du concours, alors que l'argent est revenu à l'Espagnole Sara Martinez (5,40 mètres). Au concours du lancer de disque, classe F52, l'Algérien Mohamed Berrahal (F51) s'est classé en 9e position avec un jet à 12,07 mètres. Au classement provisoire des médailles, l'Algérie pointe à la 23e position sur 65 pays classés, avec un total de quatre médailles dont deux en or décrochées par Nassima Saifi (disque) et Skander Djamil Athmani (100) ainsi que deux bronzes remportées par Ahmed Mehideb (Club F32) et Lynda Hamri (longueur). Les athlètes algériens ne seront pas concernés par les compétition de la journée du lundi, par contre ils seront neuf à concourir, mardi pour le compte de la 4e journée, selon le programme suivant en heure algérienne.

Le 3 septembre 2024 :

09h00 : Nadia Medjmedj (F56) Finale du javelot dames

09h17 : Baka Abdellatif (T13) Finale du 1500m

09h45 : Mohamed Berrahal (T51) Finale du 200 mètres

10h16 : Hamdi Sofiane (T37) demi-finale du 400 mètres

10h55 : Fakhreddine Thelaidjia (T36) Finale du 400 mètres

18h16 : Lahouari Bahlaz, Walid Ferhah, Ahmed Mehideb et Abdelhak Missouni Finale du concours de poids (F32).