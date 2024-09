Les capacités nationales de production d'énergies renouvelables (EnR) devront dépasser à terme 4.000 MW et ce, grâce notamment à la réalisation future de 21 centrales photovoltaïques à travers les wilayas du pays, selon le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).

Ce niveau de capacité sera atteint grâce à la réalisation prévue de 21 centrales photovoltaïques (PV), y compris celle de Gara Djebilet, totalisant une capacité de 3.200 MW et l'hybridation des centrales diesel ou à turbines à gaz situées au sud du pays avec du solaire PV, indique le CEREFE dans son 4ème bilan des réalisations dans le domaine des énergies renouvelables, publié lundi.

Le rapport rappelle que, dans cette optique, le ministère de l'Energie et des Mines (MEM) a procédé en 2023, à travers le groupe Sonelgaz à l'attribution provisoire des marchés inhérents aux appels d'offres national et international pour la réalisation en mode EPC (Engineering Procurement & Construction) des deux projets "2.000 MW" et "Solar 1.000 MW", et à la signature des contrats avec les entreprises (nationales et étrangères) lauréates en mars 2024.

Ainsi, le projet de "2.000 MW" consiste en la réalisation de 15 centrales solaires PV, à travers 12 wilayas du pays, d'une puissance allant de 80 MW à 220 MW chacune, tandis que le projet "Solar 1000 MW" porte sur la réalisation de cinq centrales solaires PV d'une puissance allant de 50 MW à 300 MW dans cinq Wilayas.

De même, le MEM a également lancé fin 2023, à travers le groupe Sonelgaz, un autre appel d'offres relatif à la réalisation en mode EPC d'une centrale solaire PV d'une capacité de 200 MW avec stockage d'énergie dans la région de Gara Djebilet située dans la wilaya de Tindouf au profit du projet d'exploitation du gisement de fer en cours de développement.

De plus, trois centrales solaires hybrides avec une capacité totale de 22 MW sont en cours de réalisation. Il s'agit de centrales de 8 MW à Talmine (Adrar), 3 MW à Tabelbala (Béchar) et 11 MW à Tindouf.

Le rapport fait état d'une capacité d'énergies renouvelables (EnR) installée à fin décembre 2023 au niveau national à 600,9 MW dont 417,64 MW détenu, soit 98,4% de la capacité totale des installations EnR raccordées au réseau et 88,5% du parc national des énergies renouvelables hors hydroélectricité.

Cette capacité, détenue par le MEM, se matérialise à travers 22 centrales solaires PV totalisant une capacité de 354,1 MW, six centrales solaires PV pour l'hybridation des centrales diesel ou à turbines à gaz, utilisées pour la génération de l'électricité au profit des Réseaux isolés du sud (RIS), cumulant une capacité de 28 MW, une centrale solaire thermique (CSP) de 25 MW, une firme éolienne d'une capacité de 10,2 MW ainsi que des kits solaires PV pour l'électrification des villages isolés non raccordés au réseau d'une capacité totale de 344 kW.

A noter que durant la période 2020 et 2023, le MEM a réalisé une capacité additionnelle de 28 MW, correspondant à 44,6% de la capacité totale des EnR réalisée en Algérie pendant cette période (62,8 MW), soit une croissance de 7,2% par rapport à la capacité cumulée installée par le MEM jusqu'à fin 2019 (389,64 MW).